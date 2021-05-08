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"غوغل" تطرح أغنية لحث مستخدميها على تلقي لقاح كورونا!

8 - مايو - 2021
غوغل

غوغل

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كشفت موقع “أندرويد بوليس”، أن شركة “غوغل” الأميركية طرحت أغنية لحث مستخدميها على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وبحسب الموقع، فإن أغنية اللقاح يؤديها مساعد غوغل الصوتي، ومن الممكن اختيار في إعدادات الهاتف ما إذا كان المؤدي ذكرا أم أنثى.

وتقول كلمات الأغنية: “فلنحتفل لأنه أصبح لدينا لقاح يعيدنا إلى روتيننا القديم، فقد تم إصداره لبناء مناعتنا لاننا نهتم بمجتمعاتنا”.

وأضافت: “إن اللقاحات آمنة وهي خطوة مهمة تجاه العودة من الإغلاق وإلى مصافحة الأيدي من جديد والذهاب إلى مكان لم نتمكن من زيارته منذ أشهر، حماية أنفسنا والعالم في وقت واحد”.

وتابعت: “لقد عمل العلماء على اللقاح ليل نهار وفي وقت قياسي ووجدوا وسيلة، إنهم مثل الأبطال الخارقين بقفازاتهم وأقنعتهم الطبية، يساعدوننا على العودة إلى ما نحب”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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