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غوغل تطرح تحديثاً مميزاً لكاميرا سلسلة Pixel 6

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2023 6:52 مساءً
هاتف غوغل Pixel 6 Pro

هاتف غوغل Pixel 6 Pro

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أعلنت شركة غوغل عن طرح تحديث لميزات كاميرا سلسلة Pixel 6 والذي يحسن من وظيفة Night Sight، وفقاً لما أعلنه موقع “9to5Google”.

ووفقاً للموقع، تعتبن تحسينات Night Sight تعتبر قفزة قوية. فقد أصبحت الميزة أسرع الآن لأنها تتطلب وقت تعرض أقصر بنسبة 50٪. ونتيجة لذلك، تتميز صور Night Sight بأنها أقل تشويشًا وتكون أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ.

بالإضافة إلى الوضع الليلي المخصص، عملت غوغل على HDR + مع Bracketing لتقليل الضوضاء.

عند التبديل إلى Night Sight، سيلاحظ مستخدمي Pixel 6 تبديلًا جديدًا يتيح لهم الاختيار بين مشهد ليلي سريع أو مشهد أبطأ مع مزيد من التعرض. يتم ضبط النطاق بين 2 و 6 ثوانٍ، حسب السيناريو. وفي البيئات المضاءة جيدًا، لن تحتاج إلى التعرض لمدة 6 ثوانٍ.

يتم طرح الإصدار 8.8 من Google Camera على نطاق واسع، لذلك يمكنك إما محاولة التحديث من خلال متجر Play أو انتظار التحديث التلقائي.

 

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