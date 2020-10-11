غوغل تطرح تحديث جديد لأندرويد بمميزات استثنائية

أطلقت شركة غوغل تحديث جديد لنظام التشغيل أندرويد يعرف باسم ” Go”، والذي يوفر لتطبيق الكاميرا Camera G وظائف جديدة مثل الوضع الليلي وتسجيلات HDR على الهواتف الذكية منخفضة التكلفة.

ويعمل نظام التشغيل جوجل أندرويد Go على الهواتف الذكية المزودة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، ومقارنة بنظام التشغيل جوجل أندرويد 11 العادي فإن التطبيقات على الموديلات منخفضة التكلفة تعمل بصورة أسرع بنسبة 20%، علما بأن نظام التشغيل يشغل مساحة 270 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وأوضحت شركة جوجل أنه يمكن لأصحاب الهواتف الذكية منخفضة التكلفة الاستفادة من الوضع الليلي والتخلي عن استعمال فلاش LED، وبدلا من ذلك يتم تسجيل مجموعة من الصور، التي يتم تجميعها في صورة واحدة أكثر إشراقا ووضوحا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق الكاميرا تسجيل لقطات HDR، ولم تكشف الشركة الأمريكية أية بيانات بشأن التقنية المستخدمة، ولكن من المتوقع أن يتم دمج عدة صور مختلفة لزيادة النطاق الديناميكي المعروض بدرجة كبيرة.

وأشارت شركة جوجل إلى توافر الوضع الليلي على الهواتف الذكية منخفضة التكلفة مثل نوكيا 1.3 وويكو Y81 والعديد من الموديلات الأخرى، ومن المقرر طرح وظيفة HDR في وقت لاحق.