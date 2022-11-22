غوغل تطرح مجموعة جديدة من الخصائص لخدمات "غوغل مابس"

طرحت شركة غوغل مجموعة جديدة من الخصائص لخدمات “غوغل مابس” (الخرائط) ومحرك البحث و”غوغل شوبنغ” للتسوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وسيكون في مقدور مستخدمي محرك بحث غوغل البحث عن طبقهم المفضل في أي مطعم مجاور لهم. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم كتابة عبارة “مكرونة بالجبن قريبة مني” لكي يعرض المحرك أسماء المطاعم المجاورة.

وتتيح خصائص “غوغل” الجديدة استخدام محرك البحث للعثور على أفضل محطات شحن للسيارات الكهربائية. ويمكن للمستخدم العثور على مزيد من المعلومات للخدمة التي يبحث عنها، بمجرد العثور على نتيجة البحث.

وقالت شركة غوغل في بيان عبر الإنترنت: “افترض أنك ستزور نيويورك وتريد خطة للتسوق ومقابلة الأصدقاء… ارفع الهاتف وانقر على رمز الكامير في صفحة محرك البحث، لرؤية المتاجر القريبة وغيرها من الأماكن المطلوبة مثل المقاهي والبنوك وماكينات الصراف الآن”.

وأضافت: “مع استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في الأسهم والاتجاهات، يمكن لك رؤية الاتجاه الموجود فيه وكيفية الوصول إلى المكان المطلوب”.

وطرحت غوغل خصائص جديدة في خدمة غوغل مابس، تشمل خاصية لايف فيو التي تتيح إمكانية البحث المرئي عن الأماكن في العديد من المدن مثل لندن ولوس أنجليس ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو.

وتتيح غوغل حاليا خاصية جديدة للتسوق باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، والتي تستهدف تسهيل العثور على الاحتياجات الأساسية المناسبة له.

كما ذكرت شركة التكنولوجيا الأمريكية أن خاصية مكتبة الصور الجديدة الخاصة لها تقدم 148 طرازا تمثل طيفا متنوعا من ألوان البشرة والأعمار والجنس وشكل الوجه والملامح العرقية وأنوع البشرة.