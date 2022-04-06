“غوغل” تضيف ميزات جديدة على خدمة الخرائط

تواصل شركة غوغل إضافة الميزات على خدماتها المتعدّدة لجعل تجربة المستخدمين أفضل وأكثر استمتاعًا.

في هذا السياق، أعلنت ”غوغل“ أنها طورت خدمة الملاحة ”خرائط غوغل/Google Maps“، عبر إضافة العديد من الميزات، التي تجعل تجربة المستخدمين أكثر استمتاعا وشمولا.

ومن شأن تحديث خدمة الخرائط ، إضافة أسعار الطرق ومزيد من تفاصيل الخرائط مثل ”أضواء وعلامات التوقف“.

كما أضافت الشركة تحسينات لمستخدمي أجهزة ”آيفون“، بما في ذلك ”أداة رحلة مثبتة“ جديدة و“خيار الحصول على الاتجاهات“ على ”خرائط غوغل“ مباشرة من ساعة ”أبل“ الذكية، وأضافت أيضا أسعارا لرسوم المرور الخاصة بالطرق على خدمة الخرائط لتسهيل الاختيار على المستخدمين بين الطرق ذات الرسوم أو الطرق العادية المجانية، حيث سيرى المستخدمون سعر التعرفة المقدّر إلى وجهتهم قبل أن يشرعوا في التنقل.

في السياق نفسه، أظهرت أنه سيتم توفير أسعار الرسوم المفروضة من قبل السلطات المحلية لكل دولة، ولحساب السعر التقديري للرحلة، ستنظر ”غوغل“ في أشياء مثل ”تكلفة استخدام بطاقة عبور أو طرق دفع أخرى“، و“ما هو يوم الأسبوع“، و“ومقدار التكلفة المتوقعة في الوقت المحدد الذي سيقطعه المستخدم“.

وأكدت ”غوغل“ أن المستخدمين سيظل لديهم رفاهية اختيار تجنب رؤية الطرق ذات الرسوم تماما من خلال إعدادات تطبيق ”خرائط غوغل“ على هواتفهم، إذ يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي من التطبيق للوصول إلى خيارات الطريق وتحديد ”تجنب الرسوم“ للوصول إلى طرق بديلة، حيثما كان ذلك متاحا.

وسيتمكّن المستخدمون من رؤية أسعار الطرق على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ الشهر الجاري، مع ما يقرب من 2000 طريق برسم مرور في الولايات المتحدة والهند واليابان وإندونيسيا بشكل مبدئي، وتخطط الشركة لإضافة المزيد من البلدان إلى القائمة قريبا.

كما أعلنت الشركة أنها أضافت تفاصيل جديدة إلى تجربة التنقل في التطبيق لتقليل إجهاد القيادة على طرق غير مألوفة عن طريق إضافة إشارات المرور وإشارات التوقف، إذ سيرى المستخدمون أيضا تفاصيل محسّنة للخرائط لإرشادهم بشكل أفضل.

وفي بعض المدن، سيرى المستخدمون المزيد من التفاصيل، مثل شكل وعرض الطريق، بما في ذلك المتوسطات والجزر، وسيبدأ طرح خريطة التنقل الجديدة في الأسابيع المقبلة على أنظمة ”أندرويد“ و“iOS“ و“Android Auto“ و“Apple CarPlay“.