غوغل تطور برنامج لمراقبة جودة أداء لاعبين كرة القدم

مع اقتراب موعد انطلاق أكبر بطولة أوروبية لكرة القدم، تعمل شركة غوغل على مساعدة مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، في اختيار ومراقبة لاعبيه الواعدين.

وتتمثل إحدى أدواته الرئيسية في برنامج لأداء اللاعب تم تطويره بواسطة اتحاد كرة القدم والهيئة الإدارية لاتحاد كرة القدم في إنجلترا وشركة غوغل.

وتهدف المنصة إلى الجمع بين مصادر البيانات المتباينة في مكان واحد حتى يتمكن المديرون الفنيون من تتبع مدى جودة أداء اللاعبين.

وقال ساوثغيت “لدينا لاعبون بالدوري الإنجليزي الممتاز والألماني والإسباني نهاية كل أسبوع، ونحتاج إلى أن نكون قادرين على الوصول لتلك اللقطات بأسرع ما يمكن، وأي بيانات يمكننا الحصول عليها من تلك المباريات أيضًا”.

وتحتوي المنصة على آلاف الدقائق من مقاطع الفيديو والإحصائيات حول كل شيء، بدءًا من التمريرات المكتملة والتسديدات على الهدف، إلى الأخطاء التي تم الاعتراف بها والمسافة المقطوعة، مع بيانات قادمة من أمثال شركة التحليلات الرياضية أوبتا (Opta) ومنصة سكوت 7 (Scout7) وحتى قنوات “بي بي سي “(BBC).

ويتعرض ساوثغيت لضغوط من الجماهير للوصول مع فريقه بعيدا في بطولة أوروبا التي تنطلق في روما يوم الجمعة 11 يونيو/حزيران، وتنتهي في ويمبلي أرينا بلندن يوم الأحد 11 يوليو/تموز.

ولم تفز إنجلترا بالبطولة سابقًا، ووصل الفريق إلى دور الأربعة عام 1968 في إيطاليا، ومرة ​​أخرى على أرضه عام 1996 عندما خسر أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

وتتجاوز البيانات -التي تم جمعها عن لاعبي إنجلترا- إلى حد بعيد كيفية أدائهم على أرض الملعب وفي ملعب التدريب، كما تتم مراقبة نومهم وصحتهم العقلية.

وتحتوي منصة أداء اللاعب أيضًا على بيانات مسجلة عبر أجهزة صالة الألعاب الرياضية المتصلة بالإنترنت في ملعب تدريب الفريق بالقرب من برمنغهام.

وقال مدير المعلومات بالاتحاد الإنجليزي “المنصة المدعومة من غوغل توفر لساوثغيت ومدربي إنجلترا الآخرين رؤى جديدة نأمل أن تسمح لهم بالازدهار والفوز”.

وأقر مدير المعلومات بالاتحاد بوجود مزودين آخرين للحوسبة السحابية، مثل مايكروسوفت (Microsoft) وأمازون (Amazon) و”آي بي إم” (IBM) وقال: إن اتحاد كرة القدم يعتمد على بعضهم في منتجات مختلفة.

وأشاد بغوغل لامتلاكها معايير جيدة ومرونة أكبر، حيث قال: تسمح لنا غوغل بالتعاون والاندماج مع تلك الخدمات السحابية الأخرى بشكل فعال.

وختم مدير المعلومات بالاتحاد الإنجليزي تصريحاته بقوله “منصة أداء اللاعبين في إنجلترا تم إنشاؤها بواسطة فريق صغير من المطورين في اتحاد كرة القدم بالاشتراك مع غوغل وشركات أخرى”.