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غوغل تطور خاصية جديدة تساعد في حجز المواعيد لدى الأطباء

منذ 5 دقائق
غوغل تساعدك في حجز المواعيد لدى الأطباء

غوغل تساعدك في حجز المواعيد لدى الأطباء

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أفادت تقارير تقنية حديثة بأن شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة غوغل، تعمل على تطوير خاصية جديدة تجعل حجز مواعيد الأطباء أسهل.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه رغم أن الخاصية الجديدة مازالت في مراحلها الأولى، تعتزم غوغل إطلاقها في الولايات المتحدة بالاعتماد على عدد معين من موفري الخدمات الصحية في البداية.

وتعمل غوغل حاليا مع شركة مينت كلنيك وغيرها من شركات تقديم خدمة حجز المواعيد لدى الأطباء، ولذلك سيتيح محرك البحث للمستخدمين من خلال الخاصية الجديدة الوصول إلى التوقيتات المتاحة لدى الأطباء للاختيار من بينها.

من ناحية أخرى كشفت غوغل عن خطوتها التالية بالنسبة لجهاز مراقبة الحالة البدنية المعروف باسم فيت بت ، والذي ينتظر الحصول على موافقة إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية لبدء طرحه في السوق. ويراقب هذا الجهاز، اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي ، أداء القلب من خلال وجوده الدائم حول المعصم، ويمكنه إرسال إشارة في حالة وجود خلل في ضربات القلب.

وبحسب الدراسة التي أجراها أحد أطباء القلب في مستشفى ماساشوستس الأمريكي على الجهاز الجديدة، اتضح أن الخوارزمية التي يستخدمها استطاعت اكتشاف الرجفان الأذيني غير المشخص في 98% من الحالات.

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