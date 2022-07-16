السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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غوغل تعترف بوجود مشكلة تقنية تعيق عمليات البحث

منذ 45 دقيقة
غوغل

غوغل

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أكدت شركة غوغل الأمريكية وجود مشكلة تقنية في عملية ضبط وتنظيم صفحات الويب داخل محرك بحثها ”غوغل سيرش“، مما تسبب في عدم ظهور عدد كبير من المواقع وصفحات الإنترنت أمام المستخدمين ضمن نتائج البحث، وكذلك تأثرت تلك المواقع الإلكترونية بتراجع ملحوظ في معدل الزيارات القادمة إلى صفحاتها المختلفة، وخاصة المنشورة حديثا.

وقد أكدت غوغل أن محركها للبحث يعاني مشكلة تقنية تسببت في بطء عملية فهرسة وتنظيم صفحات عدد كبير من مواقع الويب، وذلك خلال ساعات طويلة من يوم الجمعة 15 يوليو.

تأثر عدد كبير من مواقع الويب بالخلل التقني الذي أصاب محرك بحث غوغل ، وخاصة على مستوى الصفحات الجديدة على مواقع الويب، وقد كانت مواقع وسائل الإعلام الأكثر تضررا من المشكلة التقنية الجديدة، حيث أنها حرمت مقالاتهم وموضوعاتهم الصحفية من الظهور في نتائج البحث وكذلك في خدمة غوغل الإخبارية Google News.

وجاءت مواقع كبرى ضمن المواقع المتضررة، مثل مواقع نيويورك تايمز وذا فيرج و9to5Mac وإليكتريك، حيث لم تتمكن صفحات الويب الخاصة بتلك المواقع من الظهور في محرك غوغل للبحث بشكل طبيعي.

وقد اعترفت غوغل بالمشكلة في تغريدات عبر حساب رسمي تابع لها على تويتر، وأشارت إلى أن فرق مطوريها يعملون حاليا على تحديثات لنظام فهرسة المواقع داخل ”غوغل سيرش“ ومختلف خدماتها، وسيتم حل الخلل عبر تحديث سيتم تطبيقه خلال 12 ساعة.

ومن الواضح أن الخلل التقني نابع من مشكلة واسعة التأثير على مستوى خدمات غوغل ، حيث لوحظ وجود مشاكل في التعامل مع بعض الخدمات مثل خدمة الطقس Google Weather ونظام أندرويد وكذلك مساعد غوغل الذكي جوجل أسيستانت، إلى جانب شبكة إعلانات غوغل للويب Google AdSense.

تعد مشاكل فهرسة مواقع الويب من المشاكل المعتادة لدى محركات البحث، وخاصة غوغل ، نظرا لكم البيانات الضخم الذي تتعامل معها أنظمة الشركة الأمريكية، إلا أن الخلل الذي ضرب محرك غوغل مؤخرا لم تشهد الشركة مثل تأثيره منذ عامين على الأقل، خاصة وأن تأثيره لم يقتصر فقط على خدمات البحث، وامتد لخدمات أخرى.

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