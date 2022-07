غوغل تعترف بوجود مشكلة تقنية تعيق عمليات البحث

أكدت شركة غوغل الأمريكية وجود مشكلة تقنية في عملية ضبط وتنظيم صفحات الويب داخل محرك بحثها ”غوغل سيرش“، مما تسبب في عدم ظهور عدد كبير من المواقع وصفحات الإنترنت أمام المستخدمين ضمن نتائج البحث، وكذلك تأثرت تلك المواقع الإلكترونية بتراجع ملحوظ في معدل الزيارات القادمة إلى صفحاتها المختلفة، وخاصة المنشورة حديثا.

وقد أكدت غوغل أن محركها للبحث يعاني مشكلة تقنية تسببت في بطء عملية فهرسة وتنظيم صفحات عدد كبير من مواقع الويب، وذلك خلال ساعات طويلة من يوم الجمعة 15 يوليو.

There's an ongoing issue with indexing in Google Search that's affecting a large number of sites. Sites may experience delayed indexing. We're working on identifying the root cause. Next update will be within 12 hours.

