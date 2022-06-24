غوغل تعتزم إطلاق تطوير جهاز Nest Wifi

تعمل شركة ”غوغل“ على إعداد ترقية رئيسية لخط أجهزة واي فاي Nest الخاصة بها، حيث قد يتضمن الجيل الثالث دعمًا لشبكة ”Wi-Fi 6“ وربما ”Wi-Fi 6E“.

ويتوفر الجهاز بعدد من الألوان المتنوعة، بعد تراجعه عن المنافسة منذ طرحه في عام 2019؛ بسبب افتقار ”Wi-Fi 6“ من ”غوغل نيست“ إلى الدعم لأحدث بروتوكولات الشبكة.

وفي حين أن أجهزة ”الراوتر“ المنافسة مثل ”Amazon Eero 6“ مزودة بشبكة ”Wi-Fi 6″، تحاول غوغل معالجة هذا القصور خلال العام الحالي.

وتستعد شركة البحث العملاقة لترقية رئيسية لخطها من أجهزة ”الراوتر“، سعيًا نحو توفير الدعم لأحدث سرعات ”Wi-Fi 6“.

ويعتبر جهاز ”Nest“ حاليًا واحدًا من أفضل أجهزة راوتر المدعوم بـ ”Wi-Fi 5“ التي يمكن شراؤها، ولكن الترقية إلى ”Wi-Fi 6“ من المفترض أن تزيد سرعتها نظريًا لتصل إلى 9.6 غيغابت في الثانية مقارنة بـ 3.5 غيغابت في الثانية.

ويمكن لشبكة ”Wi-Fi 6“ أيضًا التعامل مع المزيد من الأجهزة في آنٍ واحد أكثر من ”Wi-Fi 5″، مع الحفاظ على سرعة ثابتة وزمن انتقال حتى عند استخدام الشبكة بكثافة.

كذلك، يتضمن التحديث القادم لنطاق التغطية الخاص من ”Nest Wifi“ ليشبه سلسلة ”Google Wifi“ من حيث تصميم الأجهزة، حيث يمكن أن يعمل نظام ”Google Wifi“ كموجهات متصلة بالإنترنت أو كعقد قمر صناعي تعمل على توسيع تغطية شبكتك المتداخلة.

ومن المتوقع أيضًا حماية ”Nest Wifi“ في المستقبل من خلال تزويد الدعم لمعيار ”Wi-Fi 6E“، على الرغم من عدم تأكيد هذه المعلومة بعد من قبل الشركة.

ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان سيتم تضمين دعم ”Google Assistant“ للجهاز.

ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول تاريخ الإصدار، ولكن من المتوقع أن تكشف غوغل عن إصدار جديد من ”Nest Wifi“ في وقت لاحق من هذا العام.

من جانب آخر، لدى ”Nest Wifi“ الكثير لتقدمه، حيث إنه جهاز قوي وسهل الاستخدام، ويوفر اتصالا سريعًا وسلسًا في جميع أنحاء المنزل، كما يمكن توسيع تغطيته عن طريق إضافة المزيد من أجهزة التوجيه أو نقاط التغطية.