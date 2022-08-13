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غوغل تعلن توقف موقعها عن الرد على الأسئلة السخيفة

منذ 6 دقائق
غوغل كروم

غوغل كروم

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أعلنت شركة غوغل أنها ستتوقف عن تقديم إجابات على “الأسئلة السخيفة”، في الوقت الذى تسعى فيه إلى تحسين خدمة لمحرك البحث الخاص به، وفقًا لصحيفة الغارديان.

هذا يعني أن المستخدمين يجب أن يروا عددًا أقل من الإجابات على أسئلة مثل “متى اغتال Snoopy Abraham Lincoln؟” ، والتي وكانت الخدمة تستجيب لها بمرح، معطية إجابة بها التاريخ الصحيح ، ولكن القاتل الخطأ بناءا على السؤال.

وقال رئيس قسم البحث في الشركة: “من الواضح أن هذه ليست الطريقة الأكثر فائدة لعرض هذه النتيجة لقد دربنا أنظمتنا على التحسن في اكتشاف هذه الأنواع من المقدمات الخاطئة، والتي ليست شائعة جدًا، ولكن هناك حالات لا يكون فيها من المفيد إظهار مقتطف مميز.

لقد قللنا من تشغيل المقتطفات المميزة في هذه الحالات بنسبة 40% مع هذا التحديث”.

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