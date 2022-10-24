غوغل تكشف حقيقة ظهور حرق بالشاشة في "Pixel Watch"

كشفت شركة غوغل عن السبب الحقيقي لاحتراق الشاشة (AOD) التي تنتمي إلى Pixel Watch.

فوفقًا لأحد المستخدمين على Reddit: “أرى بعض الاحتراق أثناء استخدام الشاشة الـ Always On Display. ويبدو أن الامر يختفي إذا قمت بتعطيل AOD بعد بعض الوقت”.

وتُظهر صورة Pixel Watch التي يشاركها “صورة شبح” لشاشة أخرى بوضوح شديد على يمين الشاشة. إذا نظرت إلى الشاشة، يمكنك أيضًا رؤيتها أسفل القائمة التي يتم عرضها.

قام نفس مستخدم Reddit لاحقًا بتعليق هذا على منشوره: “لقد قمت ببعض الأبحاث ويبدو أن هذا أمر طبيعي وليس عيبًا. إنه شيء عادي مع شاشات OLED من هذا النوع، وكل الساعات الذكية لديها نفس الأمر”.

واستجابت غوغل بالقول إن احتراق الشاشة لا يحدث وأن المشكلة ناتجة عن الاحتفاظ بالصورة. الفرق هو أن الأول دائم والأخير مؤقت. صرحت الشركة أن الاحتفاظ بالصورة سيختفي في الوقت المناسب، وقالت انه كلما طالت مدة عرضها على الشاشة، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول لتختفي.

ولحماية الساعة، تنص غوغل على أنها تستخدم “خوارزمية برمجية لتغيير سطوع وحدات البكسل المضاءة كل دقيقة لتقليل إمكانية الاحتفاظ بالصورة”. وتقول الشركة: “يجب على غالبية المستخدمين ألا يواجهوا هذا”.

ووفقًا للشركة، فإن خوارزمية البرنامج تطيل الوقت قبل رؤية الاحتفاظ بالصورة وتقلل من الوقت الذي تستغرقه الصورة لتختفي. إذا اختبر المستخدمون ذلك، فسيختفي بمرور الوقت، ولكن يمكن للمستخدمين أيضًا إيقاف AOD أو استخدم وضع وقت النوم للنوم حتى تظل الشاشة مغلقة طوال الليل.