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غوغل تكشف عن سماعتها الجديدة Pixel Buds A..”مقاومة للمطر”

7 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 7:03 مساءً
سماعات جديدة من غوغل

سماعات جديدة من غوغل

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كشفت شركة غوغل الأمريكية، النقاب عن سماعة الرأس Pixel Buds A اللاسلكية الجديدة، التي تزخر بالعديد من المزايا التقنية وتوفر صوتا فائق النقاء.

وأجرت غوغل بعض التعديلات الطفيفة على الجوانب التصميمية لسماعة الرأس الجديدة؛ حيث تم تعديل لون سماعة الرأس وعلبة الشحن قليلا، كما تم الاعتماد على سيليكون أكثر ليونة لزيادة مستوى الراحة عند استعمال سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة.

وتعتمد سماعة الرأس Pixel Buds A اللاسلكية الجديدة من غوغل على مشغلات منخفضة التكلفة نسبيا قياس 12 ملم، والتي توفر للمستخدم صوتا فائق النقاء مع توافر خيار Bass Boost، بالإضافة إلى توافر وظيفة Adaptive Sound، التي تعمل على ضبط مستوى الصوت تلقائيا وفقا للبيئة المحيطة، وتعد هذه الوظيفة بديلا عن تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC.

ويمكن استعمال الميكروفونات المدمجة لإجراء المكالمات الهاتفية واستخدام المساعد الصوتي جوجل Assistant، وتمتد فترة تشغيل بطارية سماعة الرأس إلى 5 ساعات، وتتيح علبة الشحن إمكانية شحن سماعة الرأس 4 مرات تقريبا، وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من جوجل بمقاومة التعرق والأمطار الخفيف وفقا لفئة الحماية IPX4.

وأعلنت شركة غوغل عن طرح سماعة الرأس Pixel Buds A اللاسلكية الجديدة بسعر يبلغ 99 دولارا أمريكيا.

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