“غوغل” توسّع نطاق الإعلانات “الحساسة”

تعمل شركة غوغل على السماح للمستخدمين بالتحكم في الاعلانات التي لا يودّون رؤيتها على صفحاتهم، وكانت الشركة الأميركية قد تعرّضت لانتقادات عديدة لاستهداف الأشخاص بإعلانات متعلقة بالعائلة أو بالجسم لا يحبّذونها.

وأعلنت ”غوغل“ أنها تعمل على توسيع خيارات فئات الإعلانات الحساسة، مما يتيح للمستخدمين عبر منصاتها الرقمية المختلفة مزيدًا من التحكم في الإعلانات التي يرونها.

وقد أصبح بإمكان المستخدم إخبار الشركة بـ“التوقف“ عن عرض إعلانات له حول موضوعات تتعلق، على سبيل المثال، بـ“الحمل“ و“الأبوة والأمومة“ أو ”المواعدة“ أو ”فقدان الوزن“.

وقالت كارين هينيسي، مديرة المنتجات بشركة ”غوغل“ لخصوصية الإعلانات: ”نجري استبيانات للمستخدمين ونحاول فهم أنواع الفئات التي يهتمون بإضافتها إلينا“. وأضافت: ”ما جاء في القمة كان الكحول والمقامرة، لذلك قمنا بتوفير ذلك.“

وتابعت المسؤولة: ”وكانت الفئات الأربع التالية هي الأبوة والأمومة والحمل والمواعدة وفقدان الوزن. يعتمد الأمر كله على ما نعتبره فئات حساسة، ولكن أيضًا إلى حد كبير على ما نسمعه من المستخدمين“، موضحةً أن ”الحمل والأبوة والأمومة والمواعدة وفقدان الوزن“ ليست الفئات الوحيدة التي أشار مستخدمو ”غوغل“ إلى رغبتهم في مزيد من التحكم فيها.

كذلك،أشارت هينيسي إلى أن الشركة تعتزم إضافة المزيد من الفئات بمرور الوقت بناء على استبيان يتم طرحه على المستخدمين.

ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول ما قد يتضمنه هذا الاستبيان أو الموضوعات ”الحساسة“ الأخرى التي قد تطرحها في الاستبيان.

وتتعارض بعض أنواع الإعلانات المستهدفة مع سياسات ”غوغل“ على أي حال. وعلى سبيل المثال، تقول الشركة إنها تمنع المعلنين من استهداف الأشخاص بناءً على الظروف الصحية بما في ذلك الصحة العقلية، على الرغم من أنها تسمح لمصنعي الأدوية بالإعلان في الولايات المتحدة، وفقًا لسياساتها الإعلانية.

في هذا السياق، قالت هينيسي إن بعض الإعلانات يصعب تصنيفها؛ لأنها ”تتسلل وتخترق“ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة.

وأوضحت أنه على سبيل المثال، ”قد يرى الشخص الذي يمنع الإعلانات عن الكحول إعلانًا لشركة طيران مع مضيفة طيران تحمل كأسًا من الشمبانيا“، مشيرة إلى أنه لهذا السبب تقول الشركة إن عناصر التحكم تساعد المستخدم في رؤية إعلانات ”أقل“ لا تريد رؤيتها، بدلاً من ”لا شيء“.

الجدير بالذكر أن شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ – المملوكة لشركة ”ميتا“ – تحتوي على إعدادات تقوم بتصفية الإعلانات حول موضوعات حساسة معينة، ولكن حتى الآن، لم يكن لدى مستخدمي ”غوغل“ سوى القليل من الملاذ.

وفي ديسمبر 2020، بدأت ”غوغل“ في السماح للأشخاص في الولايات المتحدة بإلغاء الاشتراك في الإعلانات على منصة ”يوتيوب“ التي تعرض الكحول أو الميسر. والآن، يمكن للأشخاص في جميع أنحاء العالم إلغاء الاشتراك من إعلانات الكحول والمقامرة، بالإضافة إلى الإعلانات في الفئات المُعلن عنها حديثًا عبر النظام البيئي للإعلانات في ”غوغل“.

ولإلغاء الاشتراك في الفئات الإعلانية، ينتقل المستخدم إلى ”myaccount.google.com“، ثم يقوم بتحديد ”البيانات والخصوصية“ من القائمة الموجودة على اليسار، ثم ينتقل إلى ”إعدادات الإعلان“ ويبحث عن ”فئات الإعلانات الحساسة“. ولمعرفة طرق تقييد مشاركة البيانات مع ”غوغل“، يقوم المستخدم بمراجعة دليل الشركة الخاص بإعدادات الخصوصية.