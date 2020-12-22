غوغل توقف مشروع برمجيات “Android Things”

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن قرارها بالتخلي عن مشروع برمجيات Android Things المخصصة للعمل والتحكم بالأجهزة الذكية.

وبحسب موقع ixbit، فإن السبب وراء قرار جوجل هو ملاحظة الشركة أن المشروع لن يلقى الرواج والشعبية المطلوبين، كما أن القرار يأتي ضمن تركيز جهودها على تطوير برامج أخرى تتعلق بالتحكم بالأجهزة الذكية ستكون أكثر تطورا ومواكبة لمتطلبات سوق التقنية في المستقبل.

وكان من المخطط أن تعمل هذه البرمجيات مع العديد من الأجهزة والتقنيات مثل المكبرات المنزلية الذكية والكاميرات الأمنية وأجهزة المراقبة.

وفي عام 2015 بدأت جوجل بتطوير أنظمة تشغيل الأجهزة المنزلية الذكية عام 2015، وأطلقت على مشروع برمجياتها حينها اسم Brillo. وعام 2016 قامت الشركة بتحديث هذا المشروع لتعيد إطلاقه تحت اسم Android Things.

وخلال العام 2018 شملت قائمة الدعم التقني لـ Android Things العديد من أنواع مكبرات الصوت الذكية، وأوائل 2019 قررت جوجل توسيع هذه القائمة لتضم الشاشات الذكية أيضا.

وأعلنت الشركة إنهاء الدعم للمشاريع الجديدة اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2021. وسيتمكن المطورون من استخدام وحدة التحكم لإنشاء الإنشاءات وخدمة المشاريع الحالية على الهواء حتى 5 يناير/ كانون الثاني 2022. بعد ذلك التاريخ ، سيتم تعطيل وحدة التحكم تمامًا وسيتم حذف جميع بيانات المشروع نهائيًا.

وبالتالي، فإن مطوري المشاريع القائمة على Android Things لديهم ما يزيد قليلاً على عام لإغلاقها بهدوء.

ورغم محاولات جوجل لتطوير مشروع هذه البرمجيات وجعلها أداة معتمد شاملة للتحكم بالأجهزة الذكية، فإن الفكرة لم تلق الانتشار المطلوب على ما يبدو.