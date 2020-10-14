استمع لاذاعتنا

“غوغل فوتو”… ميزات اضافية لصور أجمل

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 2:31 مساءً
غوغل فوتو

غوغل فوتو

A A A
طباعة المقال

ميزات جديدة أضافتها شركة ”غوغل“ الأمريكية، مؤخرا، في إصدار تطبيق الصور الخاص بها ”غوغل فوتو“ (Google Photos) لهواتف أندرويد، تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية، وتعديلات دقيقة وسهلة الاستخدام، بحيث تبدو صورك في أفضل حالاتها.

ويتيح التطبيق حفظ الصور بطريقة منظمة يسهل البحث فيها، ومشاركتها بسهولة، ويتميز عن غيره من التطبيقات المنافسة في أنه يوفر لك سعة تخزينية سحابية كبيرة تتيح لك الاحتفاظ بنسخ احتياطية من عدد لا محدود من الصور ومقاطع الفيديو مجانًا، ويمكنك الوصول إليها من أي جهاز في أي وقت ومن أي مكان بسهولة.

وتقول ”غوغل“ إنه يمكن استخدام تطبيق الصور في هاتف ”أندرويد“ لإجراء أي تعديلات تريدها في صورك بسهولة، حيث يقدم التطبيق اقتراحات مخصصة للصورة المحددة التي سيتم تعديلها، والتي تساعد في الحصول على نتائج مذهلة بنقرة واحدة فقط، من خلال تطبيق الميزات بذكاء، مثل: السطوع والتباين وتأثيرات الصورة.

ويتضمن التحديث الأخير أدوات تحرير جديدة، وميزة اقتراحات الذكاء الاصطناعي إضافة إلى ميزة Portrait Light.

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

ابتكار نظارة ذكية كشاشة بديلة أمام الأطباء في العمليات الجراحية
أول جهاز ذكي لتنظيف الأسنان
بالفيديو..أول جهاز ذكي لتنظيف الأسنان في العالم
كاميرا PowerShot Zoom
بـدقة 12 ميجابكسل .. كاميرا تلسكوب محمولة قريبا في الأسواق

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار و الليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء إلى ارتفاع… هل من بوادر حل قريبة؟
الفلفل الاخضر
يخفف الألم والتورم .. فوائد مدهشة للفلفل الأخضر
تصنف البرازيل الثالثة عالميا بعدد المصابين البالغين 5 ملايين
شاهدوا أكبر تجمع شهده العالم خلال “كورونا” … تخوف كبير وغضب عارم