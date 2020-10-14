“غوغل فوتو”… ميزات اضافية لصور أجمل

ميزات جديدة أضافتها شركة ”غوغل“ الأمريكية، مؤخرا، في إصدار تطبيق الصور الخاص بها ”غوغل فوتو“ (Google Photos) لهواتف أندرويد، تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية، وتعديلات دقيقة وسهلة الاستخدام، بحيث تبدو صورك في أفضل حالاتها.

ويتيح التطبيق حفظ الصور بطريقة منظمة يسهل البحث فيها، ومشاركتها بسهولة، ويتميز عن غيره من التطبيقات المنافسة في أنه يوفر لك سعة تخزينية سحابية كبيرة تتيح لك الاحتفاظ بنسخ احتياطية من عدد لا محدود من الصور ومقاطع الفيديو مجانًا، ويمكنك الوصول إليها من أي جهاز في أي وقت ومن أي مكان بسهولة.

وتقول ”غوغل“ إنه يمكن استخدام تطبيق الصور في هاتف ”أندرويد“ لإجراء أي تعديلات تريدها في صورك بسهولة، حيث يقدم التطبيق اقتراحات مخصصة للصورة المحددة التي سيتم تعديلها، والتي تساعد في الحصول على نتائج مذهلة بنقرة واحدة فقط، من خلال تطبيق الميزات بذكاء، مثل: السطوع والتباين وتأثيرات الصورة.

ويتضمن التحديث الأخير أدوات تحرير جديدة، وميزة اقتراحات الذكاء الاصطناعي إضافة إلى ميزة Portrait Light.