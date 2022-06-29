غوغل كلاود تكشف لمستخدميها.. هذا نصيبكم من الانبعاثات الكربونية!

ستمنح شركة غوغل مستخدميها خدمة متميزة تساعدهم على معرفة نصيبهم من الانبعاثات الكربونية الضارة بدءا من العام المقبل.

حيث ستتيح خدمة غوغل كلاود “Google Cloud” السحابية هذه البيانات المهمة لمستخدمي منتجاتها الأوسع انتشارا وهي جي ميل “Gmail” وغوغل دوكس “Google Docs”.

الأكثر محافظة على البيئة

تعتزم غوغل الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2030 والاعتماد حينها على مصادر الطاقة النظيفة في جميع مكاتبها ومراكز خدماتها حول العالم.

واستثمرت غوغل، التابعة لشركة ألفابت، لسنوات في شراء وتوليد الطاقة المتجددة لتشغيل الخوادم الخاصة بها.

وتقول الشركة إن غوغل كلاود التي تتيح تخزين البيانات للأفراد والشركات هي الأكثر محافظة على البيئة.

وتستهدف الولايات المتحدة الوصول إلى إنتاج صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

والولايات المتحدة هي ثاني أكبر ملوث للهواء بالانبعاثات الكربونية الضارة بعد الصين، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتنتُج الانبعاثات عن أي شيء من نقل البضائع، إلى الطاقة المستخدمة في المصانع أو المحال التجارية، فضلاً عن الأثر الكربوني للشركات التي تشهد نموًا، أو قطْع الأشجار.