غوغل معرضه لدفع غرامة بسبب الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو

قالت شركة “ألفابت” في ملف تنظيمي إن متجر Google Play التابع لها هو هدف تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، وهي خطوة قد تعرض شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لغرامة أخرى بقيمة مليار يورو.

وعلى مدى العقد الماضي ، تكبدت غوغل 8.25 مليار يورو “8.24 مليار دولار” في غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة تحقيقات في ممارساتها التجارية، وقالت غوغل في تقرير أرباح ربع سنوي بتاريخ 25 أكتوبر : “في مايو 2022 ، فتحت المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) تحقيقًا رسميًا في ممارسات Google Play التجارية”.

وقال شخصان مطلعان لرويترز في أغسطس إن هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقق فيما إذا كان تهديد غوغل بإزالة التطبيقات من متجر Play إذا استخدم مطورو التطبيقات خيارات دفع أخرى بدلاً من نظام الفوترة الخاص بها قد أضر بالمطورين.

وأثارت الرسوم التي تتقاضاها Google و Apple في متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة انتقادات من مطورين يقولون إنها مبالغ فيها، وبشكل منفصل، قالت غوغل إنها ستستأنف غرامة مكافحة الاحتكار الأوروبية البالغة 4.1 مليار يورو أمام المحكمة الأوروبية العليا بعد أن ألغت محكمة أدنى طعنها الشهر الماضي.

وأيدت المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورغ على نطاق واسع قرار المفوضية لعام 2018 لكنها خفضت الغرامة إلى 4.125 مليار يورو من 4.34 مليار يورو، واتفق الحكام مع هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي على أن Google قد فرضت قيودًا غير قانونية على الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android ومشغلي شبكات الهاتف المحمول لتعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها.

وقال متحدث باسم غوغل “نعد استئنافنا، الموعد النهائي للمحكمة هو الأول من ديسمبر”، ويمكن للشركة الطعن في المسائل القانونية فقط أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج، فيما تعمل الكتلة على تعزيز قدرتها على مكافحة الاحتكار من خلال قواعد تقنية بارزة جديدة تحد من حراس البوابة عبر الإنترنت، والشركات التي تتحكم في الوصول إلى منصاتها وبياناتها هناك ، والتي سيتعين على الشركات الامتثال لها في الربع الأول من عام 2024.