غوغل يكشف عن أبرز الأسئلة وكلمات البحث حول حفل تنصيب بايدن

تعتبر عملية تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حدثاً عالمياً ، حيث شارك حساب “غوغل ترندز” (Google Trends) على تويتر أبرز أسئلة المستخدمين وكلمات البحث في أميركا حول حفل تنصيب جو بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، المرتقب اليوم الأربعاء.

وتصدر الأسئلة التي بحث عنها المستخدمون خلال الأسبوع الماضي، سؤال عن توقيت الحفل، يليه سؤال عما سيجري خلاله.

"What time is the inauguration on Wednesday?" is the top trending question about #Inauguration2021

More trends: https://t.co/GeUa2pCQ93 pic.twitter.com/SiTz7dm7Zd

— GoogleTrends (@GoogleTrends) January 19, 2021