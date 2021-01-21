غوغل يكشف عن أبرز الأسئلة وكلمات البحث حول حفل تنصيب بايدن

تعتبر عملية تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حدثاً عالمياً ، حيث شارك حساب “غوغل ترندز” (Google Trends) على تويتر أبرز أسئلة المستخدمين وكلمات البحث في أميركا حول حفل تنصيب جو بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، المرتقب اليوم الأربعاء.

وتصدر الأسئلة التي بحث عنها المستخدمون خلال الأسبوع الماضي، سؤال عن توقيت الحفل، يليه سؤال عما سيجري خلاله.

"What time is the inauguration on Wednesday?" is the top trending question about #Inauguration2021 More trends: https://t.co/GeUa2pCQ93 pic.twitter.com/SiTz7dm7Zd — GoogleTrends (@GoogleTrends) January 19, 2021

ومن بين الأسئلة الخمس التي شاركها الحساب، ظهر اهتمام المستخدمين بما جرى في حفلات تنصيب الرؤساء السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما.

كما شارك حساب غوغل أبرز الكلمات الوداعية بحثا، التي تصدرها البحث عن كلمة ميلانيا ترامب، وكلمة ميشيل أوباما، ثم كلمات الرؤساء ترامب وريغان ونيكسون.

وأشارت غوغل إلى أنه خلال اليوم الذي سبق الافتتاح، لوحظت زيادة البحث عن “قائمة العفو” بنسبة 900%، بالإضافة لزيادة بنسبة 600% في البحث عن أبرز المشاهير الذين سيحضرون الافتتاح.

ومن بين كلمات البحث السريع، أمس، اهتم المستخدمون بالبحث عن الأعلام في المول الوطني بواشنطن، والبحث عن شعراء حفل التنصيب.