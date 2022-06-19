غير آبه بالدعوى القضائية.. إيلون ماسك يتمسك بدعمه لعملة دوجكوين

قام أحد المستثمرين في عملة “دوجكوين” المشفرة بالادعاء على الملياردير “إيلون ماسك” منذ أيام، متهمًا اياه بإدارة مخطط هرمي لدعم العملة المشفرة.

غير أن ماسك لم يتأثر بالدعوى القضائية، وأكد دعمه للعملة الرقمية. اذ كتب عبر حسابه على “تويتر”، أنه سيواصل دعم عملة “دوجكوين”.

ويتحدى إيلون ماسك بتغريدته دعوى قضائية رُفعت ضده مؤخرا بمبلغ 258 مليار دولار من قبل مستثمر “دوجكوين”، والذي يتهمه فيها بإدارة مخطط هرمي لدعم العملة المشفرة.

وفي شكوى مقدمة في محكمة اتحادية في مانهاتن، اتهم المدعي، كيث جونسون، إيلون ماسك، وشركته للسيارات الكهربائية “تسلا”، وشركته للسياحة الفضائية “سبيس إكس” بالابتزاز، بسبب الترويج لـ”دوجكوين” ورفع سعرها فقط لترك السعر ينخفض.

وقال نص الدعوى المرفوعة: “لقد كان المتهم (ماسك) يعلم منذ عام 2019 أن عملة “دوجكوين” ليس لها قيمة، ورغم ذلك قام بالترويج للربح من تداولها”.

وأضافت موضحة: “لقد استخدم إيلون ماسك قاعدته كأغنى رجل في العالم لتشغيل نظام هرم “دوجكوين” والتلاعب به من أجل الربح والعرض والتسلية”.

الى ذلك، يسعى مقدم الدعوى القضائية، كيث جونسون، للحصول على تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاض القيمة السوقية لعملة “دوجكوين” منذ أيار 2021، ويريد مضاعفة المبلغ 3 مرات، ليصل إلى 258 مليار.

كما يطالب جونسون في دعواه منع “إيلون ماسك” وشركاته من الترويج لـ”دوجكوين”، وأن يعلن القاضي أن تداول العملة المشفرة هو “مقامرة”، بموجب القانون الفيدرالي وقانون نيويورك.

ويوم الخميس الماضي، تم تداول عملة “دوجكوين” عند نحو 5.8 سنتا، بانخفاض عن ذروتها في أيار 2021، عند نحو 74 سنتا أميركيًا.