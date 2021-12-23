غير مقنع.. إيلون ماسك يعلق على "ميتافيرس"

اعتبر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي ”تيسلا“ و“سبيس إكس“ إيلون ماسك، إن ”الواقع الافتراضي الجديد metaverse، الذي قدمه مارك زوكربيرغ، عبارة عن منتج لا يبدو مقنعا أبدا“.

ونقل موقع ”ذي هل“ المعني بشؤون الكونغرس الأمريكي، من حديث لإيلون ماسك، قوله إن ”ميتافيرس، البديل المطور لفيسبوك، والذي تم تقديمه للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر، ويركز على تجارب الواقع الافتراضي المعزز VR، كان أكثر من كونه شيئا مضمونا.. انه يبدو نوعا من الكلمات الطنانة“.

ووصف إيلون ماسك، في حديث مع موقع ”ذي بابلون بي“ المحافظ الساخر، سماعات الرأس المستخدمة عند المشاركة في ”metaverse“ بأنها غير مريحة وأنه ”لا يبدو أن هذا هو الحل بالضرورة“.

وأضاف ”لا أرى جدوى من مطالبة المستخدمين بربط الشاشة برؤوسهم.. لا أستطيع أن أتخيل شخصا يربط الشاشة الباردة بوجهه طوال اليوم، ولا يريد أبدا أن يتزحزح“.

وكان مارك زوكربيرغ عرض للمرة الأولى علنًا منتج ”VR“ الخاص بشركته ”هورايزون وورك رومز“ في آب/أغسطس الماضي، واصفا إياه بأنه ”الجيل المقبل من الإنترنت“.

وأضاف، زوكربيرغ: ”هذا سيمكنك من توسيع التفكير والمخيلة، فبدلا من أن يكون الإنترنت شيئا ننظر إليه على هواتفنا المحمولة أو شاشات الكمبيوتر، سنصبح نحن جزءا منه، أو يمكننا أن نكون بداخله“.

مفهوم الجيل الثالث للويب

بدوره، وهو يناقش اتجاهات الإنترنت الأخرى، علق إيلون ماسك على المفهوم التقني للجيل الثالث من الإنترنت، والذي يسمى ”Web3″بقوله ”هذه فكرة نظرية تطمح إلى تحقيق لامركزية الإنترنت، لتمكين المستخدمين الأفراد من خلال تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة“.

وأضاف ”أنصار هذه الفكرة يحلمون أنه يمكن أن تقلل من قوة وتأثير عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وميتا“.

ووصف ماسك الفكرة بأنها ”تسويقية أكثر من كونها حقيقة“.

يذكر أن الملياردير إيلون ماسك حاز قبل أيام على لقب ”شخصية العام“ لسنة 2021 من قبل محرري ‏مجلة ”تايم“ الأمريكية.‏

وقالت المجلة إن ”اختيار إيلون ماسك، شخصية العام 2021، جاء لإيجاده حلولا لأزمة وجودية، ولتجسيده الإمكانات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا، ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيرا على المجتمع“.