فئة اشتراك جديدة بسعر مخفض من نتفليكس.. إليكم التفاصيل

تعتزم منصة بث الأفلام عبر الإنترنت “نتفليكس” إطلاق فئة اشتراك جديدة بسعر مخفض مدعومة بالإعلانات اعتبارًا من نوفمبر المقبل في عدة دول.

وذكرت مجلة “فارايتي” الأمريكية أن المنصة ستطرح الفئة الجديدة اعتبارًا من أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دول عديدة منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتقول تقارير إعلامية إن نتفليكس تتجه إلى إطلاق الخدمة الجديدة لمواجهة المنافسة المحتملة من الفئة المدعومة إعلانيا من خدمة البث المباشر المنافسة ديزني بلس، والتي ستطرحها ديزني يوم 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل. كانت تقارير سابقة قد ذكرت أن فئة الاشتراك الجديد في نتفليكس ستطلق قبل نهاية العام الحالي، في حين أن وكالة بلومبرج للإعلان ذكرت أن نتفليكس ستطلق الخدمة الجديدة على نطاق أوسع أوائل العام المقبل.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن سعر الاشتراك الجديد في نتفليكس سيتراوح بين 7 و9 دولارات شهريًا، أي حوالي نصف قيمة الاشتراك العادي حاليا والتي تبلغ 15.5 دولار شهريًا. وذكرت بلومبرج في وقت سابق أنه لن يتم بث الإعلانات أثناء عرض عروض الأطفال، كما لن يتيح هذا الاشتراك للمستخدمين تنزيل الأفلام لمشاهدتها في وقت لاحق دون اتصال بالإنترنت.

وفي أغسطس/آب الماضي، كانت شركة والت ديزني قد أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار خدماتها على منصتي “ديزني+ أو هولو” بعد تفوقها في عدد المشتركين على منافستها نتفليكس.

وبلغ عدد المشتركين في والت ديزني 221 مليونا، لتعلن الشركة زيادة في الأسعار مقابل مشاهدة محتوى منصتي ديزني+ أو هولو بدون إعلانات تجارية، وتقدر الزيادة بنحو 38% إلى 10.99 دولار في ديسمبر/كانون الأول عندما تبدأ في طرح خيار جديد يتضمن إعلانات بالأسعار الحالية.

وراهنت ديزني في 2017 بمستقبلها على إطلاق خدمة بث تنافس نتفليكس مع انتقال الجمهور إلى المشاهدة عبر الإنترنت بدلا من القنوات التلفزيونية المدفوعة والبث التلفزيوني.

وبعد خمسة أعوام تفوقت ديزني على نتفليكس في عدد مشتركي البث، ونجحت الشركة في جذب 14.4 مليون مشترك لخدمة ديزني+ متخطية متوسط توقعات محللين في استطلاع أجرته فاكت سيت بعدد مشركين يصل إلى عشرة ملايين بعد بث سلسلة “حرب النجوم” ومسلسل “مس مارفل”.