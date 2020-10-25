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فرض رسوم على خدمات “واتساب بيزنس”

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 10:18 مساءً
واتساب بيزنس

واتساب بيزنس

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قررت شركة ”فيسبوك“ فرض رسوم على الشركات، التي تستخدم خدمة ”واتساب” للأعمال/WhatsApp for Business“.

وقالت “واتساب” في بيان ”نريد أيضا أن نسهل على الشركات دمج هذه الميزات في مجالات التجارة الحالية، وهذا سيساعد العديد من الشركات الصغيرة التي تأثرت أكثر في هذا الوقت“.

وأضافت أن واتساب ”سيفرض رسوما على العملاء التجاريين مقابل بعض الخدمات التي نقدمها“.

وأوضحت أن ”فيسبوك“ يخطط لتوسيع شراكاته مع مزودي رجال الأعمال، ما يسمح لهم بإدارة رسائل واتساب عبر خدمات الاستضافة، كما سيتم توفير خلال الأشهر المقبلة أيضا خيارات جديدة لإدارة رسائلهم الخاصة عبر تلك الخدمات“.

ويعتبر تطبيق التواصل العالمي أن من شأن هذه الخطوة ”تسهيل الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتفاعل مع قاعدة جماهيرية أكبر“.

وفي الوقت نفسه أكد ”فيسبوك“ مجانية استخدام التطبيق الأساسي، حيث قال: ”نعلم أن معظم الأشخاص مستمرون في استخدام واتساب للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، وهذا هو السبب في أننا سنواصل تطوير ميزات جديدة رائعة وحماية محادثات الأشخاص الخاصة“.

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