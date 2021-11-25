فرنسا تطلق قمراً صناعياً يعمل باليود

أطلق المهندسون الفرنسيون قمرا صناعيا إلى الفضاء يعمل باليود

ويشير موقع Europulse، إلى أنه عادة ما يستخدم الزينون كوقود للمحركات الأيونية. ولكن الزينون يحتاج إلى خزانات كبيرة ومنظومة مراقبة الضغط ومعدات أخرى، تزيد من وزنها ومن تكلفة إنتاجها واستخدامها.

واليود، مادة رخيصة وسهلة التخزين. ووفقا للخبراء اليود اقتصادي بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالزينون. لأن المحرك يسع لكمية أكبر من الوقود، حيث نظريا يمكن للقمر الصناعي، العودة إلى الأرض بعد انتهاء عمره التشغيلي (الآن تُترك في المدار) ، ما يعني أنه سيكون هناك حطام فضائي أقل.

في الوقت الحالي ، أجرى العلماء بالفعل 11 اختبارًا على ارتفاع 480 كيلومترًا. كانت جميعها ناجحة.