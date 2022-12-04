فريد من نوعه.. سامسونغ تكشف عن قفل باب ذكي بالتعاون مع Zigbang

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركة Zigbang، عن البدء بإنتاج أول قفل باب ذكي في العالم يعتمد على UWB.

ووتيح هذه التقنية الجديد فتح بابك الأمامي فقط من خلال الوقوف أمامه.

عادةً ما تتطلب منك أقفال الأبواب الذكية النقر على هاتفك مقابل شريحة NFC أو استخدام تطبيق هاتف ذكي. تستخدم تقنية النطاق العريض للغاية (UWB) موجات الراديو مثل Bluetooth و Wi-Fi للاتصالات قصيرة المدى، مع نطاق عالي التردد يتيح قياسات دقيقة للمسافة واستشعار اتجاه الإشارة.

تشمل المزايا الأخرى لـ UWB الحماية المعززة من القرصنة نظرًا لقصر نطاقها. يتم تمكين الأداة عبر مفتاح منزلي رقمي يضاف إلى محفظة سامسونغ بهاتفك الذكي. تشمل الميزات الإضافية للقفل القدرة على إخطار أفراد أسرتك عبر تطبيق Zigbang الذي يفتح الباب. وعلاوةً على ذلك، إذا فقدت هاتفك، فيمكنك تعطيل مفتاح المنزل الرقمي باستخدام أداة “Find My Mobile” من سامسونغ لضمان عدم تمكن أي دخيل من دخول منزلك.

أكدت شركة سامسونغ ايضًا أن مالكي Galaxy Fold 4 و S22 Ultra Plus، الذين لديهم وظيفة UWB، سيكونون قادرين على استخدام Samsung Pay مع قفل Zigbang الذكي. من غير الواضح كم يكلف Zigbang SHP-R80 UWB Digital Key Door Lock في كوريا. ومن غير المعروف أيضًا متى ستتوفر الميزة في أسواق أخرى، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.