فريق دفاع إيلون ماسك يوجه تهمة خطيرة لـ"تويتر"

وجه دفاع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تهمة خطيرة لإدارة شركة تويتر في قضية انسحاب ماسك من صفقة شراء “العصفور الأزرق”.

وقال محامي الملياردير إيلون ماسك المصنف أغنى رجل في العالم بإجمالي ثروة 270.7 مليار دولار بحسب قائمة فوربس المحدث ، إن شركة “تويتر” دفعت 7 ملايين دولار إلى بيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق في تويتر، الذي أبلغ عن مخالفات وأثار أسئلة حول المشكلات التشغيلية داخل منصة التواصل الاجتماعي، لضمان صمته.

وأشار دفاع أغنى رجل في العالم إلى مدفوعات تويتر ضمن الدعوى القضائية بين “تويتر” و”ماسك” بشأن محاولاته لإلغاء عملية شراء الشبكة بقيمة 44 مليار دولار للشركة.

وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك، في الجلسة إنهم “يدفعون للرجل 7 ملايين دولار ويتأكدون من أنه صامت”.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرج” أن الإشارة كانت إلى دفع مبلغ لكاشف الأسرار بيتر زاتكو.

رفض ممثلو “تويتر” التعليق على المبلغ المدفوع إلى زاتكو، رئيس الأمن السابق للشركة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الدفع جزء من تسوية تتعلق بتعويض زاتكو المفقود بعد مغادرة الشركة.

أفادت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن الصفقة لم تسمح لزاتكو بالتحدث علنا، لكنها ستسمح له بالعمل كمبلغ عن المخالفات للحكومة بشأن الوقت الذي قضاه في شركة التواصل الاجتماعي.

تراجع ماسك عن شراء “تويتر” بعد أن زعم ​​أن المنصة ضللته والمستثمرين، بشأن عدد الحسابات المزعجة والروبوتية بين أكثر من 230 مليون مستخدم. ردت “تويتر” على هذه الادعاءات، بالقول إن مخاوف ماسك هي ذريعة للخروج من الصفقة.

كلا الجانبين يستعدان لمحاكمة في أكتوبر/ تشرين الأول. يجادل ماسك بأن زاتكو أثار مخاوف بشأن عدد حسابات الروبوتات المضمنة في قاعدة عملاء “تويتر” إلى جانب مزاعم بتراخي إجراءات الأمان.

شهادة “زاتكو” ضد تويتر

قال بيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق في تويتر، إن الشركة ضللت الهيئات التنظيمية الاتحادية بشأن المخاطر الأمنية التي تواجه عملاق التواصل الاجتماعي.

وسلط زاتكو الضوء على جوانب جديدة سيركز عليها ماسك في معركته القانونية، مثل الادعاءات بأن تويتر فشلت في الكشف عن نقاط الضعف في أمنها وخصوصية البيانات.

وأضاف زاتكو في شكواه التي قدمها إلى المحكمة في 24 أغسطس/آب الماضي أن تويتر أبلغت الهيئات التنظيمية كذبا إن لديها خطة أمنية قوية، مشيرا إلى أنه نبه زملاءه إلى أن نصف خوادم الشركة تستخدم برمجيات قديمة وغير صالحة، وفقا لنسخة منقحة من شكواه.

وقال خبراء قانونيون إن مزاعم فشل تويتر في الكشف عن مخاطر الأمان والخصوصية قد يكون من الأسهل على ماسك إثباتها من المزاعم بأن الشركة أساءت تقدير عدد حسابات البريد العشوائي.