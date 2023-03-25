فضيحة تسريبات تضرب OpenAI والسبب ChatGPT

تتصدر قصص نجاح نظام الدردشة الذكي الجديد ChatGPT، وما يتمتع به من قدرات حديث المستخدمين له، وبينما تتسع شعبية روبوت الدردشة ChatGPT بسرعة فائقة تسببت مشكلة تقنية في تسريب بعض معلومات المستخدمين.

وحقق ChatGPT شعبية قياسية منذ إطلاقه في شهر نوفمبر الماضي، إذ بلغ عدد الزيارات إلى الموقع في شهر فبراير الماضي أكثر من مليار زيارة، ارتفاعا عن 616 مليون زيارة في شهر يناير، وفق أحدث التقديرات.

كذلك وصل ChatGPT إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا بعد شهرين من إطلاقه، مما جعل منه تطبيقَ الويب الأسرع نموا في التاريخ.

تسريب بعض معلومات المستخدمين

وفيما يخص مشكلة معلومات المستخدمين كشفت شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة ChatGPT أن المشكلة التقنية التي عانى منها الموقع يوم الإثنين الماضي، تسببت في تسريب بعض معلومات المستخدمين، ومنها أسماؤهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأجزاء من معلومات الدفع الخاصة بهم.

وأغلقت الشركة الوصول إلى الموقع لعدة ساعات يوم الإثنين الماضي بسبب خلل أدى إلى ظهور عناوين محادثات المستخدمين مع ChatGPT بشكلٍ عشوائي لدى مستخدمين آخرين.

إلا أن الشركة اعترفت في تدوينة نشرتها اليوم السبت 25 مارس 2023، أن تحقيقات أكثر عمقا أجرتها الشركة، بينت أن الخطأ نفسه قد كشف عن معلومات الدفع لقرابة 1.2% من مشتركي خدمة ChatGPT Plus، وذلك خلال فترةٍ وصلت إلى تسع ساعات قبل اكتشاف الخطأ.

بطاقات الائتمان

وأدى الخلل أيضا إلى تمكن بعض المستخدمين من مشاهدة الاسمين الأول والأخير لمستخدمين آخرين، وعناوين بريدهم الإلكتروني والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم بطاقة الائتمان، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، وفق موقع aitn التقني.

وشدد الشركة على عدم تسرب الأرقام الكاملة لبطاقات ائتمان المشتركين، وقالت إن عدد المستخدمين المتأثرين منخفض للغاية، وإنها أخطرت أولئك الذين ربما تعرضت معلوماتهم للتسريب.

كما قالت الشركة إنها اكتشفت الخطأ في إحدى المكتبات المفتوحة المصدر التي يستخدمها ChatGPT لجلب معلومات المُستخدمين من قاعدة البيانات وتخزينها بشكلٍ يتيح الوصول السريع إليها لتفادي طلبها في كل مرة من قاعدة البيانات.

وأقرت شركة OpenAI بأنها فشلت في الوفاء بالتزامها تجاه خصوصية المستخدم وأمن بياناته، واعتذرت لمستخدمي ChatGPT وأكدت أنها اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز أنظمتها.

ويتضمن ذلك اختبارات مكثفة للكشف عن الأخطاء المحتملة، وإجراء فحوصات مضاعفة للتأكد من سلامة البيانات، وزيادة قوة وحجم البنية التحتية لقواعد بياناتها.