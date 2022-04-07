فضيحة.. غوغل تحظر عشرات التطبيقات وتزيلها من متجر Google Play

كشفت شركة “غوغل” المالكة لنظام تشغبل الهواتف الذكية “أندرويد”، عن اكتشاف عشرات التطبيقات من المتجر الإلكتروني للنظام Google Play أواخر شهر مارس الماضي.

وقال الشركة انها قامت بإزالة التطبيقات المريبة بعدما اكتشف باخثون احتوائها على برنامج لجمع بيانات المستخدم سرًا تم تطويره بواسطة شركة ترتبط بعلاقات مع وكالات الأمن الأميركية.

التطبيقات المحظورة

تتضمن التطبيقات المشهورة التي احتوت على البرنامج السري لجمع البيانات Speed Camera Radar وAl-Moazin Lite (أوقات الصلاة) وWiFi Mouse (جهاز التحكم عن بعد بالكمبيوتر الشخصي)، ولكل منها أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل، إلى جانب تطبيقات QR & Barcode Scanner وQibla Compass وRamadan 2022، التي تم تنزيل كل منها أكثر من 5 ملايين مرة، وفقًا لتقرير نشره، الجمعة، الباحث في جامعة كالغاري، جويل ريردون، وسيرج إيغلمان، الباحث في المعهد الدولي لعلوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Measurement Systems S. de R.L التي تتخذ من بنما مقراً لها دفعت لمطوري التطبيقات لتضمين الكود الخاص بها في برامجهم، مما يسمح للشركة بجمع البيانات من ملايين المستخدمين حول العالم.

قال متحدث باسم غوغل لصحيفة وول ستريت جورنال إن التطبيقات المحظورة لجمعها بيانات المستخدمين على نحو غير مشروع يمكن أن تقدم طلبًا لإعادة وضعها في متجر Google Play إذا تمت إزالة الشيفرة المخالفة.

تم دمج برنامج شركة Measurement Systems في التطبيقات التي تم تنزيلها على 60 مليون جهاز على الأقل، وفقًا لما قاله ريردون وإيغلمان لصحيفة وول ستريت جورنال، على الرغم من أن البرنامج أوقف جمع بيانات المستخدمين بعد أن أعلن الباحثان اكتشافهما.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بعد أن أبلغ ريردون وإيغلمان غوغل ببرنامج التجسس، أطلقت غوغل تحقيقًا أدى إلى الحظر الذي تم في 25 مارس/ آذار.

لم ترد غوغل وMeasurement Systems على الفور لطلبات التعليق من فوربس.

علاقة الاستخبارات الأميركية

وجدت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Measurement Systems كانت على صلة عبر سجلات الشركة وتسجيل نطاق الإنترنت بمقاول في فرجينيا يشارك في عمليات الاستخبارات الإلكترونية لوكالات الأمن الأميركية.

وأنكرت الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال تورطها في جمع بيانات سرية أو أن لها أي صلات بمقاولي الدفاع الأميركيين.

وقالت الشركة المطورة لتطبيق Al-Moazin Lite لصحيفة وول ستريت جورنال إن الشركة دُفِعت إلى الاعتقاد بأن شركة Measurement Systems تجمع البيانات نيابة عن شركات الخدمات المالية وشركات الطاقة، والتي قال إيغلمان إنها أبرزت “أهمية عدم التعامل مع جهات لا تعرفها”.

أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني

قامت بعض التطبيقات التي تستخدم برنامج شركة Measurement Systems بجمع أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتي أوضح الباحثان أنه يمكن استخدامها لتتبع تحركات شخص ما بمعرفة رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني فقط، وهو ما يُحتمل أن يكون أداة قوية للحكومات التي ترغب في مراقبة وقمع المعارضين.

قراصنة جمع البيانات

تقوم بعض الحكومات أحيانًا بتوظيف مجموعات قراصنة مرتزقة لجمع البيانات من تطبيقات الاتصالات المشفرة أو لتقويض البنية التحتية أو الخدمات الحيوية. تعتبر روسيا راعيًا بارزًا بشكل خاص للقرصنة، وتنشر “تهديدًا خطيرًا ومستمرًا للبنية التحتية الحيوية في كل من الولايات المتحدة وحول العالم”، وفقًا لمسؤولي وزارة العدل الأميركية.

وفي 24 مارس/ آذار، أعلنت وزارة العدل عن توجيه اتهامات لأربعة موظفين حكوميين روسيين قيل إنهم استهدفوا آلاف جهاز كمبيوتر المتصلة بقطاع الطاقة في حوالي 135 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، بين عامي 2012 و2018.