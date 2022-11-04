فعلها ماسك.. تسريح 50% من موظفي تويتر في كل أنحاء العالم

كشفت وثيقة (الجمعة 4-11-2022) من داخل شركة تويتر اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن “حوالى 50 في المئة من الموظفين سيتأثرون” بعملية التسريح الجارية في الشركة.

وبدأت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا واشتراها إيلون ماسك الأسبوع الماضي وكان يعمل فيها 7500 موظف في نهاية أكتوبر، سلسلة من عمليات التسريح في كل أنحاء العالم وأعلنت إغلاقا مؤقتا لمكاتبها.

وفي وقت سابق قالت وكالة رويترز إن شركة تويتر ستبلغ الموظفين عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، عما إذا كان قد تم تسريحهم، وتغلق مؤقتا مكاتبها وتمنع دخول الموظفين، بعد أسبوع من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد المالك الجديد إيلون ماسك.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين إنها ستبلغهم بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة/16:00 بتوقيت غرينتش) بشأن عمليات التسريح.

وجاء في البريد الإلكتروني المرسل أمس الخميس، والذي اطلعت عليها رويترز “في محاولة لوضع تويتر على مسار سليم، سنمر بعملية صعبة لتقليص قوتنا العاملة على مستوى العالم الجمعة”.

ووفقا للخطط الداخلية، التي اطلعت عليها رويترز هذا الأسبوع، يبحث ماسك، أغني رجل في العالم، تسريح نحو 3700 موظف من تويتر، أي نحو نصف عدد العاملين بالشركة، بينما يسعى إلى خفض التكاليف وفرض قواعد عمل جديدة.

ولم ترد الشركة على طلب للحصول على تعقيب.

وقالت تويتر في البريد الإلكتروني إنه سيتم إغلاق مكاتبها مؤقتا وتعليق بطاقات دخول الموظفين من أجل “المساعدة في ضمان سلامة كل موظف بالإضافة إلى أنظمة تويتر وبيانات العملاء”.

وجاء في الرسالة أن منصة التواصل الاجتماعي قالت إن موظفي تويتر الذين لم يتأثروا بعملية التسريح سيتم إخطارهم عبر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، بينما سيتم إخطار العاملين الذين تم تسريحهم بالخطوات التالية على بريدهم الإلكتروني الشخصي.

وكتب بعض الموظفين في تغريدات أنه تم منع دخولهم على النظام الإلكتروني للشركة وعبروا عن قلقهم إزاء ما إذا كان ذلك يشير إلى تسريحهم.

وكتب مستخدم لتويتر على حسابه، الذي يصفه بأنه مدير سابق في الشركة “يبدو أنني عاطل عن العمل. لقد تم تسجيل خروجي عن بُعد من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالعمل وحذفي من برنامج سلاك للمراسلة”.

ورفع موظفو تويتر دعوى قضائية جماعية، الخميس، ضد الشركة وقالوا إنها تجري عمليات تسريح جماعي للعاملين دون إخطارهم بالإشعار المطلوب قبل 60 يوما من التسريح بما يعد انتهاكا للقانون الاتحادي وقانون ولاية كاليفورنيا.

وطلبت الدعوى القضائية من المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو إصدار أمر يمنع تويتر عن مطالبة الموظفين، الذين يتم تسريحهم، بالتوقيع على مستندات دون إبلاغهم بالوضع القانوني.

وفقا لمصدرين مطلعين ورسالة داخلية على برنامج سلاك اطلعت عليها رويترز، طالب ماسك فرق العمل في تويتر بتوفير ما يصل إلى مليار دولار من تكاليف البنية التحتية السنوية.

وقد أقال بالفعل الموظفين ذوي المناصب العليا في الشركة مثل رئيسها التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين المالي والقانوني. كما غادر آخرون، من بينهم مدراء أقسام الإعلان والتسويق والموارد البشرية، الشركة على مدار الأسبوع الماضي.

وسادت حالة من الفوضى وعدم اليقين في الأسبوع الأول من تولى ماسك بصفته مالك تويتر. وتم تحديد موعد اجتماعين على مستوى الشركة بالكامل ثم تم إلغاؤهما بعد ذلك بساعات. وقال موظفون لرويترز إنهم تُركوا لجمع المعلومات من خلال التقارير الإعلامية ومجموعات الرسائل الخاصة والمنتديات المجهولة.

وأدت عمليات التسريح، التي كانت متوقعة منذ فترة طويلة، إلى تثبيط ثقافة الانفتاح الشهيرة في تويتر والتي أشاد بها العديد من موظفيها.

وقالت تويتر في الرسالة بالبريد الإلكتروني الخميس “إذا كنت في مكتب أو في طريقك إلى مكتب، يرجى العودة إلى المنزل”.

وقال موظفان لرويترز إنه بعد وقت قصير من وصول الرسالة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالموظفين، تدفق المئات على قنوات برنامج سلاك الخاصة بالشركة لتوديع زملائهم وإن شخصا دعا ماسك للانضمام إلى القناة.