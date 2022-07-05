فقدان الاتصال بالمركبة "كابستون" المتجهة إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” الثلاثاء، عن فقدام الاتصال بالمركبة الفضائية “كابستون” المتجهة إلى القمر والتي تبلغ قيمتها 32.7 مليون دولار.

وكانت “كابستون” متوجهة إلى القمر، لاختبار مدار قمري غير متوازن، لكن مهندسي الوكالة يأملون أن يتمكنوا من حل المشكلة.

وبعد اتصال ناجح وآخر جزئي الإثنين، قالت وكالة الفضاء إنها لم تعد قادرة على الاتصال بالمركبة الفضائية المسماة كابستون.

وقالت المتحدثة باسم ناسا سارة فرايزر يوم الثلاثاء إن المهندسين يحاولون العثور على سبب انقطاع الاتصالات وهم متفائلون بقدرتهم على إصلاحه.

وأضافت فرايزر إن المركبة الفضائية، التي انطلقت من نيوزيلندا في 28 يونيو، أمضت ما يقرب من أسبوع في مدار حول الأرض وتم إطلاقها بنجاح في طريقها إلى القمر، عندما انقطع الاتصال.

وتم إطلاق القمر الصناعي على صاروخ من طراز “إلكترون” من نيوزيلندا تابع لشركة “روكيت لاب” الأسبوع الماضي، بعد 6 أيام من الحروق في مدار الأرض لبناء سرعة كافية، ورغم ذلك لن يصل “كابستون” إلى القمر حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لموقع “إنغادجيت”.

ويشير اسم القمر “كابستون” (Capstone) إلى “عمليات تكنولوجيا نظام تحديد المواقع ذاتية الحكم وتجربة الملاحة”، ويبلغ وزنه 55 رطلا.

وتم إرسال “كابستون” لاختبار نوع جديد من المدار القمري، وهو أمر سيساعد في إطلاق مهام برنامج “أرتميس 1″ التابع لـ”ناسا” إلى القمر.