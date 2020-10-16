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فقط في هذه الدولة.. علب “آيفون 12” ستحوي سماعات “إير بودز”

منذ 58 دقيقة
سماعات "إير بودز"

سماعات "إير بودز"

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أعلنت شركة “آبل” أن هاتفها الجديد “آيفون 12” لن يحتوي على سماعات “إير بودز” أو شاحن طاقة، لكن استثنت دولة وحيدة في العالم.

فبحسب موقع “كلينت” فإن علب هواتف آيفون 12 التي شحت إلى فرنسا تحوي سماعات أذن في العلبة.

ويبدو أن الاستثناء الذي حظيت به فرنسا يعود إلى قانون ينص على أن تباع الهواتف الذكية مع سماعات للأذن أو للرأس، بغرض حماية الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما أو أقل من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وفي حال عدم الالتزام بذلك يجرى فرض غرامة قدرها 87000 دولار على البائعين.

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق أن شحن أيفون بدون “إير بودز” يقلل من انبعاثات الكربون والنفايات الإلكترونية مما يساهم في الحفاظ على البيئة، وهو القرار الذي لاقاه المنتقدون باتهام الشركة بأنها تتزرع بالبيئة كي تزيد من أرباحها.

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