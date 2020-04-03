“فوجي فيلم” اليابانية تطور جهازا لاختبار كورونا يختصر زمن عرض النتائج

قالت شركة “فوجي فيلم” اليابانية إنها ابتكرت جهاز اختبار جديد لفيروس كورونا يخفض الوقت المطلوب لظهور النتيجة إلى نحو ساعتين فحسب.

وذكرت الشركة في بيان الجمعة أن الجهاز من ابتكار (فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب) التابعة لها، وسيطرح في 15 أبريل.

وأشار البيان إلى أن جهاز الكشف عن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 سيكون قادرا على إظهار النتيجة أسرع من أجهزة الفحص المستخدمة في الوقت الراهن التي تحتاج إلى مدة بين أربع وست ساعات لكشف نتيجة الاختبار.

جدير بالذكر أنه يجري اختبار عقار “أفيجان” الذي يعالج الإنفلونزا وابتكرته “فوجي فيلم” كعلاج لفيروس كورونا في الصين، حسبما ذكرت “رويترز”.