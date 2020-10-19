“فوجي فيلم” تطلق أحدث كاميراتها المدمجة

تتحضر شركة فوجي فيلم لإطلاق أحدث كاميراتها والتي توقع المحللين لها نجاحا باهرا لما فيها من ميزات ستلاقي رواجا بين عشاق التصوير والمحترفين. وسيتم طرح الكاميرا المنتظرة، في شهر تشرين الثاني المقبل، على أن تحدد الشركة موعدا لاحقا لطرح الكاميرا في الأسواق العربية.

أعلنت شركة فوجي فيلم عن إطلاق كاميراتها X-S10 الجديدة، وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا المدمجة تزخر بمستشعر APS-C وتمتاز بطرق استعمال جديدة من خلال طارة ضبط واحدة لاختيار أوضاع التشغيل على الجانب العلوي، وعادة ما تتيح فوجي فيلم للمستخدم أربعة أوضاع تشغيل يمكن تكوينهم بحرية.

وأضافت الشركة اليابانية أن ضبط حساسية الضوء ISO في كاميراتها الجديد يتم عن طريق أحد الأزرار، علاوة على تعزيز طريقة الاستعمال العملية من خلال توافر مقبض كبير الحجم، وتشمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا الجديدة، التي يبلغ وزنها 465 جرام، على مستشعر APS-C يعمل بدقة وضوح 26.1 ميغابيكسل ويعتمد على نظام متطور للتثبيت.

وأكدت شركة فوجي فيلم على أن الكاميرا الجديدة تأتي بحجم أصغر ووزن أخف بمقدار 30% مقارنة بالموديل السابق، وتهدف الشركة اليابانية من خلال الكاميرا الجديدة إلى تلبية متطلبات مدوني الفيديو وعشاق تسجيل الأفلام، حيث يمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 صورة في الثانية أو مقاطع فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 240 صورة في الثانية.

ويعمل معالج فوجي فيلم X-Processor 4 على ضبط التركيز التلقائي بسرعة في غضون 0.02 ثانية فقط، مع توافر وظيفة تتبع التركيز التلقائي والتركيز التلقائي على العين، علاوة على أنه يمكن التقاط الصور المتتابعة بسرعة 30 صورة في الثانية كحد أقصى أو بسرعة 8 صورة في الثانية عند استعمال الغالق الميكانيكي.

وأعلنت شركة فوجي فيلم عن طرح الكاميرا المدمجة X-S10 الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.