فورد تدشن أضخم مصنع للبطاريات لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

بدأت شركة فورد أخيرًا بإنشاء مصنع ضخم للبطاريات تقدر تكلفته بنحو 5.8 مليار دولار في ولاية كنتاكي الأمريكية سيساعد شركة صناعة السيارات على إنتاج مليوني سيارة كهربائية سنويًّا.

وسيتم بناء الموقع كجزء من شراكة مع مجموعة SK On، حيث قامت BlueOval SK، وهي مشروع مشترك بين SK On وفورد، بوضع حجر الأساس لبناء أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

ويطلق على المشروع اسم BlueOval SK Battery Park، وسيعزز إنتاج بطاريات متطورة من الجيل التالي لمركبات فورد ولينكولن الكهربائية المستقبلية، على أن يبدأ الإنتاج في العام 2025، بحسب صحيفة koreaherald.

وسيحتوي الموقع الضخم الذي تبلغ مساحته 1500 فدان على منشأتين للبطاريات لإنتاج أكثر من 80 جيجاوات ساعة سنويًّا وسيوفر وظائف لنحو 5000 عامل.

ووفقًا لبيان صحفي، فإن التقدم الكبير في أعمال البناء في BlueOval SK Battery Park يجعل فورد أقرب إلى هدفها المتمثل في إنتاج معدل تشغيل سنوي يبلغ مليوني سيارة كهربائية على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2026.

وستقوم BlueOval SK بتدريب الموظفين على العمليات الفنية والجودة والتصنيع الخاصة بـ SK On في مختبرات الواقع الافتراضي لمركز التدريب ECTC BlueOval SK، ومختبر الصيانة الصناعية، ومختبر محاكاة العمل والفصول الدراسية لتقنيات بيئة العمل.

وقال تشي جي أون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة SK “سنقوم بتصنيع البطاريات الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية في العالم، على مدار العامين المقبلين، ستبني BlueOval SK أكبر المصانع وأكثرها تقدمًا لبطاريات السيارات الكهربائية، وستصبح كنتاكي مركزًا حيويًّا لمستقبل التنقل النظيف”.