"فورد" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة.. ما السبب؟

أصدرت شركة فورد استدعاءً لبعض الطرازات من 2020 إلى 2022 لسيّارات”Corsair” و”Escape” و”Maverick” الهجينة بسبب مخاوف من احتمال اشتعال النيران فيها.

وذكر موقع “إن غادجت” أنّ الاستدعاء يؤثّر على 100,689 سيارة في الولايات المتحدة، جميعها مزوّدة بمحركات هجينة بسعة 2,5 ليترين وقابس كهربائي.

وقالت الشركة المصنّعة للسيارات إنّه في حال تعطّل المحرك، يمكن للسيارات المتضررة إطلاق كمية كبيرة من زيت المحرّك وبخار الوقود، حيث قد تتراكم كلتا المادتين بعد ذلك بالقرب من مصادر اشتعال السيارة وتتسبب في نشوب حريق تحت غطاء المحرك أو إذابة المكونات الموجودة الداخل.

وأشارت “فورد” إلى أنّ أعطال المحرّك، التي تشمل السيارات التي تم سحبها، ناتجة عن مشكلات تصنيع منفصلة، مضيفةً أنّها لم تتلقَّ أي تقارير عن إصابات أو حوادث مرتبطة بالمشكلات التي أجبرتها على إصدار أمر استدعاء. وقد أبلغت شركة صناعة السيارات بالفعل التجار بقرارها، ومن المقرَّر أن يتم إخطار المالكين بحلول 8 آب.

سيقوم التجار بإصلاح السيارات التي تم استرجاعها عندما يقوم أصحابها بتسليمها.

في شهر حزيران، استدعت شركة “فورد” 49 ألف سيارة كهربائيّة من نوع “Mach-E”، مشيرة إلى مخاوف بشأن احتمال ارتفاع درجة حرارة موصلات البطارية ذات الجهد العالي، الأمر الذي قد يمنع السيارة من الانطلاق أو تتسبّب في فقدها لقوّة الدفع أثناء السير على الطريق.