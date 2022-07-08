فولكس فاجن تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

مع استمرار الفوضى في سلاسل التوريد وتسبب الحرب في أوكرانيا في إحداث فوضى في مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، يتدافع العديد من صانعي السيارات ذوي التفكير المستقبلي ليس فقط لتأمين مخزونات المعادن الثمينة مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل التي تدخل في بطاريات السيارات الكهربائية، ولكن أيضًا وسائل بناء البطاريات نفسها.

وعقدت مجموعة فولكس فاجن حدثًا رائدًا في موقع مصنع خلايا البطاريات EV القادم فى سالزغيتر بألمانيا وأعلنت عن تشكيل شركة جديدة PowerCo، والتى ستكون مسؤولة عن التعامل مع أعمال البطاريات المزدهرة لمجموعة VW، وفقا لتقرير engadged.

وقال المستشار الألمانى أولاف شولتز خلال الحدث “اليوم هو يوم جيد لصناعة السيارات في ألمانيا وأوروبا، وتعرض فولكس فاجن كيف يمكن أن يبدو مستقبل التنقل المستدام والمتوافق مع المناخ وقالت معًا نضع الأساس لتشكيل هذا المستقبل إلى حد كبير فى سالزغيتر”.

وستتعامل PowerCo مع أنشطة البطاريات العالمية للمجموعة، بدءًا من إنتاج البطاريات نفسها إلى إجراء البحث والتطوير على تقنيات البطاريات الجديدة إلى “منتجات مثل أنظمة التخزين الرئيسية لشبكة الطاقة” ووفقًا للإعلان بمجرد تشغيل مصنع Salzgitter ، ستبدأ PowerCo العمل في مصنع ثان في فالنسيا إسبانيا مع التركيز على ثلاثة مصانع خلايا أخرى في أوروبا وربما أمريكا الشمالية أيضًا.

ويقال إن كل من المصانع الأوروبية سيعمل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وإجمالاً تهدف PowerCo إلى فتح مجموعه من ستة مصانع للبطاريات فى أوروبا تنتج مجموعه بطاقة 240 جيجاوات كل عام ( 6 ملايين سيارة كهربائية .

وستكون العمليات عبر مرافق الإنتاج المختلفة ذات معايير عالية وسيتوافق كل شيء بدءًا من “المعدات والمباني والبنية التحتية” إلى “المنتجات والعمليات وتكنولوجيا المعلومات” بحيث يمكن تكييف عملية الإنتاج بأكملها بسهولة أكبر مع “ابتكارات المنتج والإنتاج المستقبلية” حسب الإصدار.

ومن المتوقع أن يوفر مصنع Salzgitter ما يقارب من 5 آلاف وظيفة جديدة عندما يبدأ عملياته في عام 2025 بطاقة سنوية تبلغ 40 جيجاوات في الساعة (ما يعادل 500000 سيارة كهربائية تقريبًا).

وقالت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس الأعمال العامة والمجموعة في شركة فولكس فاجن إيه جي ، إن هناك حاجة إلى شغل حوالي 20 ألف منصب بمجرد افتتاح المصانع الأوروبية الأخرى.