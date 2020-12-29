فولكس فاجن تكشف النقاب عن روبوت شحن يقوم بتوجيه وتعبئة السيارات الكهربائية

كشفت فولكس فاجن عن نموذج أولي لروبوت الشحن المحمول الذي يتجه إلى السيارات الكهربائية ويزودها بالطاقة.

حيث تم تصميم الجهاز المستقل بالكامل لمناطق وقوف السيارات، مثل المرائب تحت الأرض ، ومن المقرر طرحه في وقت ما من العام المقبل.

يسحب الروبوت حزمة بطاريات إلى سيارة متوقفة ، ويطالبها بفتح مقبس الشحن ، ثم يربط القابس ويفصل بمجرد اكتمال الشحن.

هذا النموذج الأولي مستوحى من النموذج R2-D2 الذي أطلق عام 2019 وهو مزود بعيون وامضة كبيرة.

وقال توماس شمول ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن: “إنّ توفر بنية تحتية للشحن في كل مكان كانت، ولا تزال، عاملاً رئيسياً في نجاح التنقل الكهربائي.”

وأضاف توماس “إن روبوت الشحن الخاص بنا هو مجرد واحد من عدة طرق ، ولكنه بلا شك واحد من أكثر الطرق تطوراً.’

ويتم تنشيط روبوت الشحن عن طريق تطبيق بعد أن يوقف السائق سيارته في منطقة معينة، حيث تتم عملية الشحن بأكملها دون أي تدخل بشري ويمكن تطبيقها على مركبات متعددة في وقت واحد.

وبمجرد شحن السيارة بالكامل ، يجمع الروبوت بشكل مستقل وحدة تخزين الطاقة المتنقلة ويعيدها إلى محطة الشحن المركزية.

وقال شمول: يعد إنشاء بنية تحتية فعالة للشحن في المستقبل مهمة مركزية تشكل تحدياً للقطاع بأكمله، ونحن نعمل على تطوير حلول للمساعدة في تجنب التدابير المكلفة القائمة.

وأضاف قائلاً “إن روبوت الشحن المحمول ومحطة الشحن السريع المرنة لدينا هما بعض الحلول فقط”

ومن المقرر إطلاق الروبوت في عام 2021 ، لكن فولكس فاجن تقول أنها وصلت بنجاح إلى حالة النموذج الأولي وسيتم الآن تطويرها بشكل شامل.

الخطوة التالية هي تطوير تطبيق مصاحب يسهل عملية الشحن المستقلة.

وقال شمول: إن تطوراتنا لا تركز فقط على احتياجات العملاء والمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية، بل تنظر أيضاً في الإمكانيات الاقتصادية التي تقدمها إلى الشركاء المحتملين.

وأشار شمول إلى أنها تمكن مناطق وقوف السيارات من تزويد كل مساحة لوقوف السيارات بالكهرباء بسرعة وببساطة من خلال استخدام روبوت الشحن المحمول، مما يقلل من أعمال البناء اللازمة ، وفي الوقت نفسه يقلل من التكلفة المحتملة.