فولكس فاغن تنافس تسلا بسيارة "آي دي إيرو" الكهربائية

كشفت شركة “فولكس فاغن” الألمانية، عن سيارة “آي دي إيرو” الكهربائية بالكامل في الأسواق الصينية وسط خطط لتوفيرها حول العالم.

وصممت الشركة سيارة “آي دي إيرو” وفق منصة “إم إي بي” للقيادة الخاصة في شركة “فولكس فاغن”.

وجهزت الشركة السيارة الجديدة ببطارية ليثيوم أيونية سعتها 77 كيلو واط في الساعة، ويمنحها التصميم الهيكلي الهوائي معامل مقاومة منخفض للهواء يبلغ 0.23 فقط.

وقال رالف براند ستاتر، المدير التنفيذي لسيارات الركاب في الشركة: “أطلقنا سيارة جديدة لتنضم إلى عائلة سيارات (آي دي) بتصميم خارجي جذاب وأداء عال يحاكي رغبات المستخدمين”.

وأضاف: “يصل مدى السيارة الكهربائية الجديدة إلى 600 كيلومترا، وتحتوي على مساحة واسعة من الداخل، وأثاث فاخر”.

وأوضح براند ستاتر أن “الشركة أطلقت إستراتيجية سمتها (أكسيليريت) وتتضمن عملا دؤوبا لتحويل مركباتها إلى العمل بواسطة الطاقة الكهربائية النظيفة، وفي هذا الإطار أطلقنا السيارة الجديدة بعد إطلاق سيارة (آي دي 4) كسيارة كهربائية عالمية”؛ وفقا لموقع تسلا راتي.

وتنضم سيارة “إيرو” إلى عائلة السيارات من طراز “آي دي” كسادس سيارة كهربائية بالكامل بعد سيارات “آي دي 3″ و”آي دي 4″ و”آي دي 5″ و”آي دي 6″ و”آي دي باز”.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إنتاج سيارة “آي دي إيرو” الجديدة في مدينة “إمدن” الألمانية بحلول العام 2023.

وتصب جهود الشركة في إطار تطوير سيارات كهربائية بديلة لسيارات الاحتراق الداخلي العاملة بمشتقات الوقود الأحفوري المسببة لانبعاثات الكربون التي تفاقم معضلة الاحترار العالمي.

وتعتمد السيارات الكهربائية على بطاريات ليثيوم تحتاج إلى شحنها بالكهرباء بعد قطعها لمسافات محددة، وسبق أن نجح باحثون في تقليل مدة شحن السيارة الكهربائية في المحطات إلى 10 دقائق فقط.

وتركز الشركة حاليا على بيع إنتاجها من السيارة الجديدة، وتطوير نسختين من السيارة مناسبة للسوق الصينية، في إطار طموحها للتحول إلى مصدر للسيارات المستدامة في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك في إطار خطة لمنافسة شركات أخرى لصناعة السيارات الكهربائية؛ مثل تسلا، وتنضم للسباق العالمي في تحول الشركات الكبرى إلى الوقود النظيف.