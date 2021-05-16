فيديو.. إطلاق صاروخ “Falcon 9” وعلى متنه 52 قمرا صناعيا

أعلنت شركة ”سبيس إكس“ الأمريكية، عن نجاح عملية إطلاق صاروخ ”Falcon 9“ المُعاد تدويره إلى المدار، وعلى متنه 52 قمرا صناعيا جديدا من نوع ”ستارلينك“.

وانطلقت الرحلة في تمام الساعة 6:56 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ في فلوريدا.

وهذا الإقلاع الناجح هو المرة الثالثة التي تطلق فيها شركة ”سبيس إكس/SpaceX“، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أحد صواريخ ”Falcon 9″، التي يبلغ ارتفاعها 70 مترا، في غضون عدة أسابيع.

وبعد نحو 9 دقائق من الإقلاع الناجح، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض، حيث هبطت على المنصة العائمة المسماة ”Of Course I Still Love You“ في المحيط الأطلسي الواقعة على بعد 630 كيلومترا من منصة الإطلاق.

وتعد هذه الرحلة، التي تحمل اسم ”Starlink 25″، المهمة الـ13 في عام 2021 لشركة ”سبيس إكس“، التي انشأت مشروع ”ستارلينك“ من أجل توفير خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية عالية السرعة تمتد عبر العالم وتوفر الاتصال بالمجتمعات الريفية والمحرومة.

وأطلقت شركة ”سبيس إكس“، بعد الإطلاق الجديد الناجح يوم أمس السبت، أكثر من 1600 قمرًا صناعيًا من ”ستارلينك“ في المدار، وهو ما يتجاوز الحصة الأولية للشركة البالغة 1440.

وتخطط ”سبيس إكس“ للوصول إلى أكثر من 40 ألف قمر صناعي، أي 5 أضعاف العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي أطلقها البشر منذ فجر رحلات الفضاء.

وتمتلك الشركة حاليا حوالي ثلث الأقمار الصناعية النشطة في الفضاء.