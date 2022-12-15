الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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فيديو.. إلغاء مهمة فضائية بسبب تسرب سائل تبريد من الكبسولة

منذ ساعة واحدة
محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية

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اضطرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية، لإلغاء عملية سير في الفضاء لرائدي فضاء روسيين بينما كانا يستعدان للخروج من محطة الفضاء الدولية، مساء الأربعاء، بسبب تسرب واضح لسائل التبريد من كبسولة فضائية ملحقة.

وقال مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا إن، سيرغي بروكوبييف، وديمتري بيتلين، ليسا في خطر، وكذلك الأمر بالنسبة لرواد الفضاء الآخرين في المحطة الفضائية.

وارتدى الرواد بدلات الفضاء وقاموا بخفض ضغط غرفة معادلة الضغط عندما ظهر التسريب في بث مصور مباشر.

وهذه هي المرة الثانية التي يضطر فيها الرائدين إلى إلغاء السير في الفضاء.

وبالمحاولة الأولى في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، خطط الرائدان لنقل مبرد من وحدة متصلة بالمحطة الفضائية إلى أخرى. في تلك المحاولة الأولى، حدثت مشكلة في مضخات المبرد على بدلتي رائدي الفضاء، وهما بدلتان من نوع أورلان الروسي الصنع.

وفي حادثة الأربعاء، رأى المتخصصون في الأرض دفقا من السوائل والجزيئات على بث مصور مباشر من الفضاء، إلى جانب انخفاض الضغط على الأجهزة، يخرج من الكبسولة سويوز ام اس – 22 التي حملت بروكوبييف وبيتلين ومعها رائد فضاء ناسا، فرانك روبيو، إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي.

وكان التسرب مستمرا من كبسولة سويوز، الملتصقة بإحدى وحدات المحطة الفضائية، بعد ساعات من اكتشافها.

وذكرت ناسا أن رائدي الفضاء أعادا الضغط إلى غرفة معادلة الضغط، ونزعا بدلتيهما الفضائيتين وعادا إلى المحطة الفضائية.

وتعتزم وكالة الفضاء الروسية ووكالة ناسا التحقيق في تسريب سويوز لتحديد مدى تأثر الكبسولة. ولم يتضح على الفور تأثير التسريب على مهمة الطاقم.

ويوجد خمسة رواد فضاء آخرين على متن المحطة الفضائية.

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