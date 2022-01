فيديو.. الأرض تتنفس مثل باقي المخلوقات على الكوكب

أكد العديد من العلماء، على أن كوكبنا الأزرق مثله مثل باقي المخلوقات التي تعيش عليه، يقوم “مجازيا”، إن صحت التسمية، بعملية التنفس، بشقيها الرئيسيين، الشهيق والزفير، لكن على طريقة الأرض الخاصة.

ويظهر في الفيديو الذي شاركه أحد العلماء بهدف توضيح هذه العملية أن القارات المتحركة أصلا، تنكمش خلال فصل الصيف، مما يشير إلى الأوقات والأماكن التي تنمو فيها النباتات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الأمر الذي يمثل عملية الشهيق.

وبالعكس، عندما يحل الشتاء، يبدو أن القارات تتضخم، مما يشير إلى أن الغطاء النباتي يموت وأن الكربون يتم إطلاقه في الغلاف الجوي، وهي عملية الزفير.

Here's ecosystem net #carbon flux average seasonal cycle on the sphere… what I really like, we see intuitively the carbon "sink" when the biosphere is sucking carbon out of the atmosphere. Thanks to @tylermorganwall @mdsumner D.Murdoch @edzerpebesma R.Hijmans #RStats pic.twitter.com/1jTl96glY6

— Markus Reichstein (@Reichstein_BGC) January 6, 2022