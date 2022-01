فيديو.. الكشف عن أكبر روبوت في العالم للاستخدامات العسكرية

تمكنت الصين من تطوير أكبر روبوت رباعي يعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، يمكن استخدامه في مهام الاستطلاع واللوجستيات في بيئات معقدة للجيش.

ويعد الروبوت أحدث إصدار للصين، وهو ما يرى فيه متخصصون اختراعا سيؤهل الصين لتكون رائدة على مستوى العالم في مجال الروبوتات ومجال التكنولوجيا العسكرية، بحلول عام 2025.

الروبوت الذي يمشي على أربع أرجل ليس فقط ضخما، لكنه أيضا قوي وذكي ورشيق بشكل مدهش، يمكنه الحركة وأداء سلسلة من الحركات غير المتوقعة، مثل القفز والجري والدوران والمشي بشكل مائل.

ويمتلك الوحش الميكانيكي قوة كافية لحمل أوزان تصل إلى (160 كجم) ويمكنه الركض بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، وهو ما يؤهله للقيام بالكثير من الأدوار اللوجستية التي تخدم العمليات العسكرية في بيئات معقدة، حتى أن هذا الروبوت بحسب ما أظهره مقطع مصور يمكنه السير في طرق وعرة، كما تسمح له أرجله الأربعة بتفادي العقبات واجتيازها بسهولة.

ويبلغ ارتفاع الروبوت أكثر من نصف ارتفاع الشخص البالغ عند المشي، ويبلغ طوله حوالي ضعف ارتفاعه، وبفضل 12 مجموعة من الوحدات المشتركة، يمكنه الركض والقفز دون أن يفقد توازنه.

وتم تجهيز الروبوت الآلي الرباعي الأرجل، بأجهزة استشعار تجعله على اتصال مع التضاريس والبيئة المحيطة، كما يمكن أن يتكيف أيضا مع أنواع مختلفة من التضاريس، مثل السلالم والخنادق والمنحدرات، وحتى الطرق الموحلة والأراضي العشبية والصحارى والأراضي الجليدية، وهو ما يعطيه مزايا تجعله مميزا عن غيره من الاختراعات المشابهة، وهو ما لفت انتباه المتخصصين للقول إن للاختراع الجديد قيمة مضافة تجعل الصين مرشحة لتكون خلال سنوات قليلة أكثر دول العالم ريادة في مجال الروبوتات والتكنولوجيا العسكرية.

ومن المتوقع أن ينضم الروبوت إلى مهام تسليم الخدمات اللوجستية والاستطلاع في بيئات معقدة ثبت أنها صعبة للغاية بالنسبة للجنود، مثل المناطق الحدودية البعيدة ومناطق القتال العالية الخطورة.

وبالإضافة إلى الروبوت الجديد، طورت الصين آلة Geda، وهي روبوت على شكل كلب يبلغ حجمه حجم كلب حقيقي بوزن 32 كيلوغراما، ويمكن أن يحمل حمولة تبلغ 40 كيلوغراما من البضائع.

وتمت برمجة Geda لفهم الأوامر الصوتية البسيطة واستخدام التعرف على الوجه، كما اجتاز اختبارات الغابات والممرات الصخرية والممرات الضيقة والجسور ذات الألواح الخشبية.

China's first domestically built "yak" robot with a load capacity of 160 kg made its debut recently. The robot can deal with all sorts of road and weather conditions. pic.twitter.com/x1SPGzn04S

— People's Daily, China (@PDChina) January 14, 2022