السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. الكشف عن أول طائرة مصرية بدون طيار

29 - نوفمبر - 2021
طائرة بدون طيار

طائرة بدون طيار

A A A
طباعة المقال

تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال افتتاحه معرض الصناعات ‏الدفاعية “إيديكس 2021″، أول طائرة مصرية بدون طيار.‏

ويطرح “إيديكس 2021” لأول مرة طائرات مصرية بدون طيار، من إنتاج مصانع طائرات الهيئة العربية للتصنيع، وهي من طراز “نوووت”، والمجهزة للاستطلاع أو التدريب أو تنفيذ المهام، بحسب بوابة “الأهرام” المصرية.

كما تم استعراض أمام الرئيس المصري في المعرض ولأول مرة منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار، وكذلك منظومات تنظيم الحدود لتأمين الحدود البرية والبحرية، لسرعة اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب بحرا وجوا.

ويقام معرض”إيديكس 2021″ في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويشهد مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    الدماغ
    اكتشاف آلية لنشاط الكوكايين في الدماغ.. تساعد في علاج الادمان
    القمر- تعبيرية
    لهذا السبب.. القمر يبدو قريبا في بعض الليالي وبعيدا في غيرها
    محطة الفضاء الدولية- أرشيفية
    مساهمة خبراء روس في عملية صيانة بعض المنشآت في قاعدة “بايكونور” الفضائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله “دُمرَت” بالكامل.. “صور”
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!
    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع