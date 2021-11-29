فيديو.. الكشف عن أول طائرة مصرية بدون طيار

تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال افتتاحه معرض الصناعات ‏الدفاعية “إيديكس 2021″، أول طائرة مصرية بدون طيار.‏

ويطرح “إيديكس 2021” لأول مرة طائرات مصرية بدون طيار، من إنتاج مصانع طائرات الهيئة العربية للتصنيع، وهي من طراز “نوووت”، والمجهزة للاستطلاع أو التدريب أو تنفيذ المهام، بحسب بوابة “الأهرام” المصرية.

كما تم استعراض أمام الرئيس المصري في المعرض ولأول مرة منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار، وكذلك منظومات تنظيم الحدود لتأمين الحدود البرية والبحرية، لسرعة اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب بحرا وجوا.

ويقام معرض”إيديكس 2021″ في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويشهد مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة.