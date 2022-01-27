الخميس 24 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 27 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. تدشين أول مصنع لتجميع سيارات الركاب في السعودية

منذ 5 ساعات
صناعة السيارات

صناعة السيارات

A A A
طباعة المقال

افتتحت السعودية، مصنع “سنام”، وهو أول مصنع لتجميع سيارات الركاب في المملكة العربية السعودية.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو، أشارت فيه إلى أن شركة السيارات الوطنية السعودية “سنام”، ستعمل على تجميع السيارات في مدينة الجبيل السعودية.

وأوضحت، أن هذه السيارة تأتي كمنتج أولي للمرحلة الأولى في مصنع “سنام”، بالشراكة مع شركة كورية، حيث يقام هذا المصنع على مساحة تقدر بمئة وعشرين ألف متر مربع وبدعم من الهيئة الملكية للجبيل.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة “سنام”، فهد الدهيش، إلى أن “اليوم هو بداية أول خطوة للمرحلة الأولى التي ستكون مرحلة تجميع برخصة فنية من الشريك التقني لنوعين من سيارات الركاب بمحتوى محلي يصل إلى 15 بالمائة وفي المرحلة الثانية سيكون توطين القطع من مدينة الجبيل الصناعية هو الهدف الأساسي والتي ستصل فيما نسبته من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة وفي بداية انطلاقة المشروع سيتم توطين 50 بالمئة من الوظائف كمرحلة أولى”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شركة تويوتا
    فيديو.. تويوتا تكشف عن أكبر وأكثر سياراتها تطورا
    تناول الطعام أثناء القيادة- تعبيرية
    أحدث الاختراعات.. حزام أمان للطعام!
    تطوير الألعاب- تعبيرية
    السعودية تدخل معركة تطوير الألعاب الإلكترونية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجاعيد- تعبيرية
    وداعاً للبوتوكس.. بديل طبيعي لمحاربة التجاعيد
    الثلوج في لبنان
    أيها اللبنانيون.. احذروا من “تسونامي ثلجي” خلال الـ24 ساعة المقبلة!
    متحورات كورونا تثير القلق
    كورونا
    الصحة العالمية تحذر: متحور كورونا القادم سيكون أكثر عدوى من أوميكرون