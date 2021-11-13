فيديو.. تطوير قارب يمكنه الطيران فوق الماء يشبه سفينة الفضاء

تعمل شركة صناعة سفن إيطالية على تطوير قارب سريع يمكنه الطيران فوق الماء لمسافات طويلة؛ نظرا لسرعته الفائقة.

ويبلغ طول القارب المسمى ”Persico F70″ نحو 20 مترا، وله أجنحة قابلة للسحب و“تصميمات داخلية تشبه سفينة الفضاء“، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن شركة ”Persico Marine “ تقوم ببناء القارب، وإنها أصدرت بيانا أكدت فيه أن ”القارب سيطفو فوق الأمواج بطاقم صغير“.

وأضافت الصحيفة أن الشركة تقوم ببناء القارب بالتعاون مع شركتي ”Carkeek Design Partners “ و“Pininfarina Nautical“ الإيطاليتين لصناعة اليخوت والقوارب، مضيفة أن القارب الجديد تتم صناعته من الكربون المركب، ويمتلك ”صورة ظلية ديناميكية هوائية أنيقة تساعد على الإبحار السريع“.

ونقلت الصحيفة عن بيان الشركة قوله: إنه في حين أن معظم اليخوت ”مصممة فقط للسرعة“، فإن قارب ”Persico F70 “ يجمع بين الأداء العالي والتصميمات الداخلية الفاخرة؛ ما يعني أنه يمكن استخدامه في السباقات والتنزه في البحار.

وأكدت الشركة في بيانها أن القارب الجديد يتفوق على القوارب البالغ طولها 100 قدم (30 مترا) فائقة السرعة، ويمكنه الطيران فوق الماء بسرعة 10 عقدات فقط.

وقالت الصحيفة:“بالإضافة إلى الأجنحة القابلة للسحب، فإن القارب مزود أيضا بـمصاعد على شفرة الدفة تسمح لها معا بالتحليق عبر الماء بأقل قدر من السحب“.

ووفقا للبيان، تم تزويد المساحة الداخلية المفتوحة ذات المظهر المستقبلي لسفينة فضاء بسلسلة من ”الحلقات الهيكلية“ التي قال دانييلي ماتسون، كبير مصممي اليخوت في ”Pininfarina“، إنها تؤكد على طول وعرض وقوة القارب.

بدوره، قال مارسيلو بيرسيكو، رئيس شركة ”Persico Marine“: ”إن دمج التصميم على أنه قارب سباق والتميز في التصميمات الأخرى وميزات الإبحار اليومي، كلها تمثل تحديا كبيرا وقد شارك معنا في ذلك شركتا: ”Carkeek Design Partners و Pininfarina“.

وأضاف بيرسيكو: ”إنشاء فريق رائع مثل هذا الفريق هو أفضل ميزة لتسويق قارب قادر على صنع التاريخ كما هو الحال بقارب Persico F70… والحقيقة أن حرفة من هذا النوع تتطلب تصميما على أعلى مستوى، وتقنية رائعة، وخبرة بناء وأفضل مصممين.. ونحن بنينا شراكة قوية لتحقيق هذا الهدف الطموح“.