فيديو جديد مدهش يلتقط لحظة انفجار بركان إتنا!

اظهر مقطع فيديو جديد اللحظة التي أطلق فيها جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، حمما فقاعية ورمادا ساخنا في سماء صقلية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأفاد بوريس بينك، عالم البراكين في INGV-Osservatorio Etneo في كاتانيا، صقلية، أن الحمم بدأت يوم الأحد (17 يناير) في “الترشح” من فوهة إتنا الجنوبية الشرقية باتجاه الشرق.

وبحلول مساء يوم الاثنين، انفجرت الحفرة في “حلقة ثوران جديد”، وأطلقت رشقات نارية من الحمم والرماد الساخن والغاز، حسبما غرد بينك.

واندفع تدفق واحد من الحمم البركانية على الجانب الشرقي من الفوهة، متعرجا نحو “فالي ديل بوف” غير المأهولة، وهو منخفض على شكل حدوة حصان في جانب البركان.

Italian authorities issue ash advisory after eruption of Mount Etna. This video shot about 14 miles from the base of the volcano shows a huge plume of smoke rising as lava shoots towards the sky. https://t.co/7BhMUkKaJC pic.twitter.com/bqErtZwin9

— ABC News (@ABC) January 19, 2021