فيديو رائع.. عيونك ستكون باتجاه الكاميرا دائماً باستخدام الذكاء الاصطناعي!

شركة إنفيديا أطلقت ميزة جديدة في برنامج البث التابع لها تُظهر المستخدم وكأنه ينظر دائمًا نحو الكاميرا

كشفت شركة إنفيديا “NVIDIA” إحدى أكبر الشركات المصنعة لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو عن تقنية جديدة وفريدة من نوعها تُظهر المستخدم وكأنه ينظر دائمًا نحو الكاميرا، مع أنه قد يكون في الواقع ينظر إلى شيء آخر.

وقالت الشركة الأمريكية في منشور على مدونتها إن ميزة التواصل بالعين (Eye Contact) – المضافة إلى برنامج Nvidia Broadcast 1.4 – تستخدم الذكاء الاصطناعي لتضع على عيني المستخدم عينين افتراضيتين تركزان النظر في الكاميرا فقط.

وأوضحت إنفيديا أن الميزة الجديدة مخصصة لمنشئي المحتوى الذين يريدون أثناء البث أن يبدوَ عليهم التركيز في الكاميرا حين قراءة الملاحظات أو النصوص التي أمامهم.

ووفقًا لإنفيديا، فإن ميزة (Eye Contact) ستحاول جعل لون العينين الافتراضيتين مطابقًا للون العينين الحقيقيتين. وذكرت أن العينين الافتراضيتين تختفيان حين إمالة الوجه بعيدًا عن الكاميرا.

وأكدت إنفيديا أن الميزة لا تزال تجريبية، وطلبت من المستخدمين تزويدها بالملاحظات على تجربة الاستخدام بهدف التحسين.

وقالت الشركة: “هناك الملايين من مجموعات ألوان العيون والإضاءة. إن اختبرتها ووجدت أي مشكلات، أو أردت فقط مساعدتنا في تطوير تأثير الذكاء الاصطناعي على نحو أفضل، فيرجى إرسال مقطع فيديو سريع إلينا هنا، فنحن نقدر ذلك حقًا!”.

يُشار إلى أن إنفيديا سعت بشدة خلال السنوات الماضية إلى تطوير هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، فمن أبرز ميزات بطاقات الرسومات الخاصة بها هي ميزة (DLSS) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، وذلك من خلال إضافة معلومات غير الموجودة حين اختيار دقة منخفضة.

ويمتاز الإصدار الأحدث (DLSS 3) بقدرته على إنشاء وإدراج إطارات جديدة تمامًا من الصور أثناء اللعب، وذلك على غرار ميزة (Eye Contact) في برنامج البث (Broadcast) التي تضيف عينين افتراضيتين إلى الوجه.

ويحوي برنامج البث أيضًا ميزات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل استبدال الخلفية التي تعمل كشاشة خضراء افتراضية، والقدرة على كتم الضوضاء الخلفية التي يلتقطها الميكروفون.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة من إنفيديا ليست الأولى في هذا المجال، إذ بدأت آبل اختبار ميزة مشابهة تحت اسم (Attention Correction) لخدمة التراسل فيس تايم (FaceTime) في عام 2018. وفي الإصدار الحالي من نظام آي أو إس، توجد الميزة تحت اسم (Eye Contact) في إعدادات فيس تايم. وتعمل مايكروسوفت على ميزة مشابهة في نظام ويندوز 11 للأجهزة التي تحوي وحدة للمعالجة العصبية NPU.