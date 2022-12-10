فيديو.. روبوت شاومي يعزف على آلة الدرمز

بدأت شركة “شاومي” الصينية في تدريب رجلها الآلي الروبوت “CyberOne” الذي يشبه الإنسان على مهارات عزف الإيقاع على آلة الدرمز.

ويُظهر مقطع فيديو جديد روبوتًا بقيمة 104 آلاف دولار وهو يعزف إيقاعا متناغما على أغنية بدقة متناهية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعزف الإيقاع على الدرمز ليس المهارة الوحيدة لروبوت “شاومي”، فهو يحتوي أيضًا على أذرع وأرجل تسمح له بالمشي تمامًا مثل الإنسان الحقيقي.

في الوقت ذاته، زودت شركة “شاوي” الروبوت الفريد بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تسمح له باكتشاف 45 من المشاعر البشرية.

وفي المقطع القصير، الذي تم نشره على يوتيوب بواسطة مجلة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE Spectrum”، يمكن رؤية “CyberOne” جالسًا خلف مجموعة طبول، يلعب جنبًا إلى جنب مع مسار مسجل مسبقًا.

وتم الكشف عن “CyberOne” لأول مرة على خشبة المسرح خلال حدث “شاومي” في بكين في آب/أغسطس.

وقال لي جون المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: “مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهره وإطار الإنسان بالحجم الكامل كسفينة لها، فإن هذا يعد استكشافًا لإمكانيات النظام البيئي التكنولوجي المستقبلي لشاومي واختراقا جديدا للشركة”.

وقالت شاومي في بيان: “يدعم CyberOne ما يصل إلى 21 درجة من الحرية في الحركة ويحقق سرعة استجابة في الوقت الفعلي تبلغ 0.5 مللي ثانية لكل درجة من الحرية، مما يسمح له بمحاكاة الحركات البشرية بالكامل”.

وتم تزويد CyberOne بخوارزمية تفاعل ذكاء اصطناعي تسمح له بإدراك الفضاء الثلاثي الأبعاد، وكذلك التعرف على الأفراد والإيماءات والتعبيرات.

ووفقًا لشاومي، يمكن للروبوت التعرف على 85 صوتًا بيئيًا مختلفًا و 45 شعورًا بشريًا، كما أن CyberOne قادر على اكتشاف السعادة وحتى إراحة المستخدم في أوقات الحزن.

وما يزال السعر الدقيق للروبوت غير واضح، على الرغم من أن لي جون قال إنه من المحتمل أن يكون في حدود حوالي 89100 دولار إلى 104000 دولار.