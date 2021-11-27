فيديو.. شركة روبوتات تعرض 200 ألف دولار مقابل استخدام وجهك

قد تبدو فكرة إقراض وجهك إلى روبوت مثل مؤامرة من حلقة مسلسل Black Mirror، لكنها قد تصبح حقيقة واقعة قريباً.

تسعى شركة بروموبوت المصنعة للروبوتات إلى الحصول على وجه لسلسلة الروبوتات البشرية القادمة، والتي سيتم استخدامها في الفنادق ومراكز التسوق والمطارات بحلول عام 2023.

وتقدم الشركة مبلغاً ضخماً قدره 150 ألف جنيه سترليني (200 ألف دولار أميركي) للمتطوع الشجاع، الذي يجب أن يكون على استعداد لنقل حقوق استخدام وجهه إلى الأبد.

بروموبوت هي شركة تصنيع روبوت مقرها نيويورك، معروفة بروبوتاتها البشرية الواقعية بشكل مخيف.

يتم استخدام روبوتاتها بالفعل في 43 بلداً، وتعمل عبر مجموعة من الأدوار بما في ذلك الإداريين والمروجين والاستشاريين والعمال.

وقالت بروموبوت: “تقوم شركتنا بتطوير تقنيات في مجال التعرف على الوجه، وكذلك الكلام، والملاحة المستقلة، والذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات الروبوتات.

“منذ عام 2019، كنا نقوم بنشاط لتصنيع وتوريد الروبوتات البشرية إلى السوق.”

“يريد عملاؤنا الجدد إطلاق مشروع واسع النطاق، لذلك هم يحتاجون إلى ترخيص مظهر روبوت جديد لتجنب التأخير القانوني.”

في حملتها الأخيرة، تسعى شركة التكنولوجيا إلى شخص ذو وجه “لطيف وودود”، لاستخدامه على مساعد روبوت بشري.

تم تشغيل الروبوت من قبل شركة أمريكية لم يذكر اسمها، وسيتم استخدامه في المطارات ومراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وأوضحت بروموبوت أنّ “الروبوت ذو المظهر الجديد سيبدأ أنشطته في عام 2023، وسيصبح وجه الشخص المختار مظهر هذا الروبوت”.

في حين حددت بروموبوت أنّ المتطوع يجب أن يكون له وجه “لطيف وودي”، إلا أنّ الأشخاص من أي جنس أو عمر يمكنهم تقديم الطلبات.

لم تقل بروموبوت لماذا تسعى إلى استخدام وجه حقيقي، بدلاً من اختيار جهاز كمبيوتر لوجه بشكل عشوائي، مثل الروبوت الشهير صوفيا.

وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة المصنعة للروبوتات مبلغاً لشخص ما مقابل الحقوق لوجهه.

في عام 2019، عرضت شركة روبوتات لم يعرف اسمها مكافأة قدرها 100000 جنيه استرليني لمتطوع بهدف استخدام وجهه.

في حديثها في ذلك الوقت، تساءلت كيت ديفلين، وهي خبيرة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، عن سبب استخدام وجه حقيقي.

“ليس لدي أي مشكلة مع أي شيء يتعلق بالروبوت الودية”، قالت. “لكنني لا أستطيع معرفة السبب في أن يحتاج إلى وجه إنساني واقعي أولاً؛ وثانياً لماذا يحتاج هذا الوجه إلى أن يكون فرداً حقيقياً.”

اتصلت MailOnline برموموبوت للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الناس للطلبات وعن متى سيتم الإعلان عن الفائز.