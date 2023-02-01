فيديو لا يصدق.. شريحة أرق من الشعرة تزرع في المخ لتصفح مواقع التواصل ذهنيًا!

كشف علماء ومهندسون مختصون من شركة (Precision Neuroscience) عن مشروع عملاق يقوم على شريحة صغيرة أرق من الشعرة، قد يحدث ثورة علمية جديدة في المستقبل القريب.

المشروع الذي يعمل عليها الخبراء هو عبارة عن جهاز يدعى “واجهة الطبقة 7 القشرية” (Layer 7 Cortical Interface) قد يُشكِّل طبقة سابعة خلوية إضافية للطبقات الست في القشرة المخية عند الإنسان.

وهذا الجهاز عبارة عن غرسة أو شريحة دماغية تهدف إلى مساعدة المرضى المصابين بالشلل على تشغيل الأجهزة الرقمية باستخدام الإشارات العصبية فقط.

وهذا يعني أن المرضى الذين يعانون من أمراض تنكسية حادة، مثل: التصلب الجانبي الضموري، سيستعيدون قدرتهم على التواصل مع أحبائهم عن طريق تحريك المؤشرات، والكتابة على الأجهزة الذكية، وحتى الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأذهانهم.

وتحوي (Layer 7 Cortical Interface) مصفوفة أقطاب تشبه قطعة من الشريط اللاصق وهي أرق من شعرة الإنسان، مما يساعدها على التوافق مع سطح الدماغ دون الإضرار بأي نسيج.

ولغرس جهاز (Layer 7 Cortical Interface) في الدماغ، يَشقُّ الجرّاح شَقًا رفيعًا جدًا في الجمجمة ينزلق من خلاله الجهاز كما تنزلق الرسالة حين وضعها في صندوق البريد. وقال ماجر، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة (Precision Neuroscience) إن سماكة الشق لا تتعدى ميليمترًا واحدًا، وهو صغير جدًا لدرجة أن المرضى لا يحتاجون معه إلى حلق شعرهم لإجراء العملية.

وتسمح طبيعة الإجراء للشركة بزيادة عدد الأقطاب الكهربائية الموجودة على المصفوفة بسهولة، والتي قال ماجر إنها ستسمح في النهاية باستخدام الشريحة الدماغية في التطبيقات العصبية التي تتجاوز الشلل. ويمكن عكس الإجراء أيضًا إذا قرر المرضى أنهم لم يعودوا يريدون الزرع أو يريدون إصدارات أحدث في المستقبل.

وقالت شركة (Precision Neuroscience) إنها نجحت في استخدام جهاز (Layer 7 Cortical Interface) الخاص بها لفك تشفير الإشارات العصبية في الحيوانات، وقال ماجر إنه يأمل في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاختبار التقنية على البشر في الأشهر المقبلة.

Precision Neuroscience

تُعد شركة (Precision Neuroscience)، التي تأسست عام 2021، واحدةً من العديد من الشركات التي تعمل في صناعة “واجهة الدماغ والحاسوب” الناشئة. وتُعرَّف واجهة الدماغ والحاسوب أنها نظام يفك تشفير إشارات الدماغ ويترجمها إلى أوامر للتقنيات الخارجية، وقد نجحت العديد من الشركات في إنشاء أجهزة بهذه الإمكانية.

وشارك في تأسيس الشركة مايكل ماجر، وبنيامين رابوبورت، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة نيورالينك (Neuralink) التابعة للملياردير إيلون ماسك. وفي حين أن تقنية واجهة الدماغ والحاسوب من نيورالينك صُممت لتُغرس مباشرةً في أنسجة الدماغ، تعتمد تقنية (Precision Neuroscience) على تقنية جراحية مصممة لتكون طفيفة التوغل.