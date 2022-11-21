فيديو.. مواصفات هاتف Oukitel WP21

كشفت شركة Oukitel، عن هاتفها WP21، والذي يعد مزيجًا من الهواتف المتينة التي تتمتع بالصلابة في الظروف القاسية ومواصفات رائدة تأتي بها الهواتف المميزة من الشركات العملاقة.

ويقدم الهاتف مجموعة من المواصفات المعتادة مثل مقاومة الماء والغبار مع بطارية كبيرة تبلغ 9800 مللي أمبير في الساعة مع بعض المزايا الأخرى مثل شاشة أموليد ثانية في الخلف ومجموعة شرائح MediaTek Helio G99.

ويأتي هاتف Oukitel WP21 مع شاشة بدقة FHD + مقاس 6.78 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما يحتوي الجزء الخلفي على شاشة ثانية مع وضع “التشغيل دائمًا”.

ويمكن للشاشة الثانوية في الخلف إظهار الإشعارات وعناصر التحكم في الموسيقى، وحتى بمثابة محدد عرض للكاميرا، كما يقدم الهاتف أيضًا العديد من وجوه الساعة المميزة للشاشة الثانوية.

ويحتوي الجزء الخلفي أيضًا على كاميرا رئيسة بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX 686 جنبًا إلى جنب مع وحدة للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وحصل هاتف Oukitel WP2 على تصنيف IP68 و IP69K لمقاومة الماء والغبار، والحماية ضد الحرارة العالية، وضغط المياه، بالإضافة إلى توافقه مع معيارMIL-STD-810H الذي يجعله قابلًا للاستخدام في جميع أنواع المناخات والظروف.

وتقدم البطارية البالغة 9800 مللي أمبير في الساعة ما يصل إلى 1150 ساعة من وقت الاستعداد و 12 ساعة من تشغيل الفيديو المستمر، ويمكن شحن الأجهزة الأخرى من الهاتف عبر كابل OTG أثناء التنقل.

وتطرح الشركة الهاتف Oukitel WP21 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

ويأتي الهاتف أيضًا مزودًا بتقنيات NFC و GNSS و Bluetooth 5.0، ونظام تشغيل Android 12، وتم تحديد سعر الهاتف مقابل 280 دولارًا، وتبدأ المبيعات المفتوحة في 24 نوفمبر.